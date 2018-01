Quand les billes d’or font cascader les panthères et quand le canard d’Ancien régime s’envole : c’est l’actualité des montres en phase de haute horlogerie intense

CARTIER : Le détournement fluidique d’une panthère…

C’est sans le moindre doute la montre la plus amusante de ce début d’année dans cette haute horlogerie qui sait ne pas se prendre trop au sérieux. Baptisée « Révélation d’une panthère », cette montre Cartier fonctionne à peu près selon le principe de la boule de Noël : à chaque mouvement du poignet, une cascade de billes d’or semble ruisseler sur le cadran pour créer une tête de panthère stylisée avant de disparaître (vidéo ci-dessous). Le secret de ce détournement « fluidique » des techniques traditionnelles de décoration horlogères est assez simple : en fait, les billes d’or « pleuvent » entre deux fines plaques de verre invisibles, chacune d’entre elles circulant à l’intérieur d’un fluide invisible et glissant le long d’une sorte de chemin capillaire (lui aussi invisible), selon un ordre qui dessine éphémèrement la figure choisie.

Le spectacle finit par devenir hypnotisant : on finit par ne plus se lasser de cette précieuse cascade et on imagine, pour demain, d’autres images se former furtivement pour disparaître tout aussi subrepticement. Quand les montres deviennent ludiques (à défaut d’être accessibles : comptez un peu plus de 110 000 euros pour ce « jouet »), elles réenchantent le monde…

TAG HEUER : Une carpo-connexion de haute joaillerie…

C’est indubitablement la montre la plus « bling-bling » de ce début d’année dans cette horlogerie connectée qui sait se moquer d’elle-même. Signée TAG Heuer, il s’agit de la montre connectée la plus chère du marché, donc la plus provocatrice puisque les horlogers suisses nous juraient, voici tout juste deux ans, qu’un gadget électronique comme une smartwatch ne serait jamais un objet de luxe. Là, cette Connected Modular 45 de haute joaillerie frappe fort : non contente d’être une des montres connectées les plus performantes du marché (en plus d’être authentiquement suisse), elle est aussi une championne de la plus précieuse des horlogeries, avec ses 24 carats de diamants baguette et son prix public annoncé autour des 190 000 euros. Il n’y aura que cinq de ces Connected Modular Full Diamond, nous promet TAG Heuer, mais elles sont déjà probablement vendues : quel néo-milliardaire ne s’empresserait pas d’offrir un des bijoux connectés les plus coûteux du monde à la femme de ses rêves ? De toute façon, pas de risque d’obsolescence : TAG Heuer a promis à ses clientes de remplacer quand elles le souhaitent le module connecté de leur montre par un bon vieux module mécanique traditionnel ! On le comprend à présent : la carpo-connexion (« connexion de poignet ») est une carpo-révolution qui redéfinit totalement nos conceptions du luxe, avec des montres à écran tactile parfaitement fonctionnelles sous leur carapace de diamants…