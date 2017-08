Premier rapatriement d'un soldat français mort pendant la guerre d'Algérie depuis 1962

Jean Vilalta était un soldat français mort de la guerre d'Algérie en juillet 1956 à l'âge de 22 ans. 61 ans après sa mort et pour la première fois depuis 1962, un soldat tombé en Algérie a été inhumé, rapatrié et enterré en France. Il a été inhumé à Argelès-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales où les honneurs militaires lui ont été rendus dans la cathédrale d'Elne par un détachement du 3e Régiment parachutiste d'infanterie de marine de Carcassonne. Des honneurs rendus en présidence de la sous-préfète Hélène Girardot, d'élus locaux et d'une cinquantaine d'associations d'anciens combattants et de rapatriés d'Algérie.

C'est une première et certainement une dernière. Cela a pu se faire car le corps a été exhumé d'une nécropole française. Il faut obtenir l'autorisation de l'État algérien et de l'État français», explique le lieutenant-colonel Christophe Corréa, délégué départemental des armées cité par Le Figaro. Il précise "Cela a pu se faire car le corps a été exhumé dans une nécropole française. Il faut obtenir l'autorisation de l'Etat algérien et de l'Etat français".

Selon le lieutenant colonel, il rest" 400 soldats français enterrés en Algérie.