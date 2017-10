La popularité d'Emmanuel Macron repart à la baisse

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

En savoir plus

Jean-Luc Mélenchon et les fameuses "600.000 voix" qui lui ont manqué ne se qualifierait pas au second tour, mais serait troisième avec 18% des voix (19,6% le 23 avril). François Fillon ne récolterait que15% (20% en avril).

Par ailleurs, si le scrutin se tenait cette semaine, Emmanuel Macron serait mieux élu qu’au printemps, selon un autre sondage dans le JDD . Avec 28% au premier tour (contre 24% en avril dernier), il enregistre une hausse de 4 points et creuse l’écart avec Marine Le Pen, stable à 21,5%.

L'enquête a été réalisée en ligne et par téléphone entre les 13 et 21 octobre auprès d'un échantillon représentatif de 1938 personnes.

Le président ecule chez les sympathisants du PS (–3) et des Républicains (–5), mais garde néanmoins le soutien d'un électeur de droite sur deux (47 %), des centristes (63 %) et de 4 électeurs du PS sur 10.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres