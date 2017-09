J0 2024 : Paris officiellement désignée comme ville hôte

C'est officiel : Paris organisera bien les Jeux olympiques de 2024. La grand-messe du sport aura lieu du 2 au 18 août 2024. Quatre ans plus tard, c'est Los Angeles qui organisera les Jeux en 2028. Comme prévu, les 84 membres du Comité international olympique réunis à Lima, au Pérou, ont validé la double attribution à l’issue d'un vote à mains levées unanime. Au terme de l'accord tripartite conclu entre les deux villes et le CIO, Los Angeles recevra 1,8 milliard de dollars (1,5 milliard d'euros), soit 100 millions de plus que la capitale française.

Si la décision n’attendait plus qu’une officialisation, cela reste un "ouf" de soulagement pour la capitale française. Après trois défaites douloureuses – dont la dernière en 2005 face à Londres pour les JO de 2012 –, Paris accueillera de nouveau l’évènement pour la troisième fois après 1900 et 1924.

A l'initiative de la candidature parisienne, François Hollande s'est exprimé au micro de RTL ce mercredi, peu avant l’officialisation. "Il fallait donner la réponse au niveau, qui était le seul bon, c'est-à-dire être capable de porter les valeurs de l'olympisme comme une réponse à la violence et au terrorisme" a-t-il indiqué avant de poursuivre : "J'avais la conviction, dès l'été 2012, quand je me suis rendu à Londres, qu'il y avait encore une possibilité pour Paris de déposer cette candidature pour 2024. L’ancien chef de l’Etat estime également que l’absence d’adversaire s’explique car "on était les meilleurs, on les a découragés".