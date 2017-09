Irma : Emmanuel Macron n'a pas dormi sur un lit de camp

Le 12 septembre, Emmanuel Macron s'est rendu sur l'île Saint-Martin, ravagée par l'ouragan Irma. RTL avait alors affirmé, en s'appuyant sur les propos des proches du chef de l'Etat, que le président de la République avait dormi sur un lit de camp et fait sa toilette avec un seau d'eau. Ce 15 septembre, dans les colonnes de Libération, l'entourage du leader d'En Marche ! dément cette information.

"On m’a demandé où dormait le président, j’ai répondu qu’on lui avait fait une place à la gendarmerie", assure une collaboratrice d'Emmanuel Macron.

C'est d'ailleurs elle qui avait choisi l'endroit, avec un vrai lit, où le président de la République a passé la nuit. Il s'agit d'une maison prêtée par un des gendarmes. "Dans l’entourage du chef de l’État, on regrette la restitution 'caricaturale' de cet épisode dans les médias", confie Libération. De son côté, le journaliste de RTL maintient sa version et affirme qu'il a bel et bien été question de "lit de camp".