La chanteuse France Gall est décédée

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Golden Globes à Hollywood: "La forme de l'eau" et "Pentagon Papers" favoris

Merkel "optimiste" sur ses chances de former un gouvernement

MEMOIRE Attentats de janvier 2015: Les célébrités rendent hommage aux victimes Une commémoration des attentats contre «Charlie Hebdo» et «l’Hyper Cacher», en présence d’Emmanuel Macron a lieu ce dimanche…

Elle avait rencontré l'auteur-compositeur-interprète Michel Berger en 1973 et l'avait épousé le 22 juin 1976.

Née le 9 octobre 1947 dans le 12e arrondissement de Paris, France Gall avait connu plusieurs grands succès à partir de 1963, alors qu'elle a 16 ans, et un premier prix au Concours Eurovision de la chanson en 1965.

"Il y a des mots qu'on ne voudrait jamais prononcer. France Gall a rejoint le Paradis blanc le 7 Janvier, après avoir défié depuis 2 ans, avec discrétion et dignité, la récidive de son cancer", indique-t-elle dans un communiqué.

