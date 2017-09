Vers le grand retour des blocs ? Ce nouvel ordre mondial qui se met en place pendant que l'Occident divisé rêve de multilatéralisme

Atlantico : Après un discours fleuve de Donald Trump à l'Assemblée générale des nations unies, les positions américaines semblent affirmées dans un monde qui semble aujourd’hui refermer la page de la fin de la guerre froide, se structurant autour de deux blocs, entre un monde occidental mené par les Etats Unis, et un bloc composé d'un bloc nouveau; entre Chine, Russie, Iran, et d'une Turquie encore hésitante. Quel a été le processus de formation de ce "nouvel ordre mondial", en quoi est il en train de devenir une réalité ?

Philippe Fabry : L'idée des deux blocs pourrait donner faussement l'illusion que nous sommes revenus à quelque chose comme la bipolarité de la guerre froide. Ce n'est certainement pas le cas : les Etats-Unis demeurent la seule hyperpuissance mondiale ; ni la Chine, ni la Russie ne peuvent rivaliser non seulement en termes de puissance militaire globale, mais surtout en termes de réseau d'alliance : chacun de ces pays est plutôt isolé dans sa région, et cela vaut aussi pour l'Iran et, de plus en plus, la Turquie. Par ailleurs, contrairement à l'époque de la Guerre froide, ce groupe de contestataires de l'ordre international ne bénéficie pas du ressort d'une idéologie puissante permettant de séduire des partisans à l'étranger et de redouter un effet domino ; on ne séduit pas grand-monde en invoquant seulement le droit de défendre ses intérêts, voire ambitions, nationales et la realpolitik. Enfin, il faut garder à l'esprit que chacun des états appartenant à ce front contestataire de l'ordre américain, spécifiquement les deux géants russe et chinois, ont leur propre agenda et sont plutôt des alliés objectifs qu'autre chose.

En réalité, ce à quoi l'on assiste n'est pas la formation d'un nouvel ordre mondial, c'est seulement une fronde contre l'ordre mondial existant. Quel est cet ordre mondial ? Une monarchie tempérée des Etats-Unis d'Amérique sur le monde. Je m'explique : ce à quoi nous assistons au niveau mondial depuis 1945 et la mise en place de l'ONU est parfaitement similaire à ce qui s'est passé, à une autre échelle, dans tous les grands pays d'Europe, à savoir la construction d'un Etat central par la monarchie. Partout, les monarchies européennes ont réussi à construire un Etat en dépassant la féodalité, qui est un éclatement de la puissance publique en une multitude d'acteurs. Au départ, le monarque n'était qu'un aristocrate parmi d'autres, souvent élu par un conseil de pairs, les « grands » qui gouvernaient leurs territoires de façon autonome. Le dépassement de la féodalité a été possible par la constitution d'assemblées représentatives du royaume : les Etats Généraux en France, le Parlement modèle en Angleterre, le Reichstag dans le Saint Empire, le Zemski Sobor en Russie, le Riksdag en Suède, le Rigsdag au Danemark, etc. L'institution de ces assemblées a permis partout aux princes, suzerains dans l'ordre féodal, de devenir véritablement souverains, détenteurs d'un pouvoir d'une autre nature, qui ne dépendait plus du consentement des pairs. La plupart des sujets des royaumes y trouvaient leur compte, et soutenaient généralement ce mouvement. Les grands seigneurs féodaux, en revanche, y perdaient leur autonomie et leur pouvoir, et dans toutes les histoires nationales européennes, on retrouve des périodes de fronde aristocratique, dont le souverain sortait généralement vainqueur et son pouvoir renforcé, car non seulement la défaite affaiblissait les contestataires, mais elle rappelait au reste du corps social combien l'ordre féodal était instable et dangereux, et l'ordre monarchique sûr et apaisé, ce qui facilitait de nouvelles avancées du pouvoir monarchique.