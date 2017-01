Et si tout se passait pour le mieux en 2017, voilà à quoi vous pourriez vous attendre

Nous avons demandé à certains de nos contributeurs réguliers, dans l'hypothèse où tout se déroule au mieux, comment est-ce qu'ils envisageaient 2017 suivant leur champ d'expertise. Voici donc les plus grands espoirs pour 2017 en...

Politique

Jean Petaux : La réponse à votre question est forcément et uniquement subjective et ne saurait revêtir une quelconque portée générale. Chacune et chacun met un contenu propre à l’expression "dans l’hypothèse où tout se déroule au mieux"… D’ores et déjà, par exemple, après les événements politiques survenus en France au second semestre 2016, nombreux sont ceux qui auront considéré que "les choses se sont mal déroulées" ou, à tout le moins, que "rien ne s’est passé comme prévu". Je songe ici aux partisans de François Hollande, d’Alain Juppé, de Nicolas Sarkozy (par ordre alphabétique…).

Osons donc le subjectif. Le plus grand espoir pour la nouvelle année pourrait ainsi résider dans la disparition d’une remise en cause, d’une crise structurelle, qui peut être considérée comme l’un des fondements d’un "mal français" de plus en plus présent : la critique généralisée des institutions.

Le mot "institution" vient du latin "instituere" que l’on peut traduire par "disposer, établir, fonder". Les anthropologues, et, au premier rang d’entre eux le grand polonais Bronislaw Malinowski, définissent l’institution comme "une unité élémentaire d’organisation". L’institution "implique un accord mutuel sur un ensemble de valeurs traditionnelles qui rassemblent les êtres humains entretenant un certain rapport avec les uns et les autres, et avec un élément précis de leur environnement naturel et artificiel".

L.M. Morfaux, dans son remarquable Vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines (Armand Colin, 1998), définit l’institution comme "une forme socialement organisée par laquelle, dans une société donnée, s’exercent les fonctions publiques : l’administration, la politique, la justice, l’enseignement, la religion, les Eglises, le travail, la sécurité sociale". On pourrait détailler bien évidemment au sein de l’administration et de la politique les grandes fonctions régaliennes qui constituent l’Etat au sens wébérien du mot : "l’institution qui dispose du monopole de la violence physique légitime" (l’armée, la police, la capacité à lever l’impôt, la souveraineté, etc.).

Or, ce que l’on constate de plus en plus dans la société française (et les travaux passionnants d’un François Dubet sur l’institution scolaire, par exemple, le confirment depuis plusieurs années), c’est la remise en cause constante et généralisée des institutions au sens très large du terme. L’Etat n’apparaît plus comme la structure protectrice qu’il a été, aussi bien dans sa dimension "gendarme" (depuis Hegel) que "providence" (depuis Bismarck, Beveridge, Roosevelt et le programme du Conseil national de la Résistance). La loi, pour reprendre la fameuse phrase du R.P. Lacordaire, n’est plus envisagée comme ce qui affranchit le faible du fort : "Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit". La "loi mosaïque" par exemple, celle fondatrice que l’on trouve dans Le Décalogue et qui est au centre de toutes les pensées judéo-christiano-musulmanes auxquelles s’associent bien évidemment celles du courant des Lumières dans l’Occident du XVIIIème siècle, est constamment remise en cause. Par un obscurantisme envahissant certes, mais aussi par l’accumulation croissante de l’ignorance historique.

La crise de confiance dans les institutions est un cancer mortel dont les métastases envahissent la totalité des relations sociales et sociétales. Comment envisager, un seul instant, la poursuite d’une "partie" dans laquelle les arbitres sont constamment insultés et où les règles sont, en permanence, bafouées ? Configuration qui, hélas, se reproduit chaque fin de semaine sur la ligne de touche de nombre de stades de foot où s’affrontent deux équipes de pupilles, et surtout leurs parents ingérables par de jeunes arbitres bénévoles… La question n’est pas celle du "juste" et de "l’injuste", celle du "bien" ou du "mal". Elle n’est pas non plus celle du "croire" ou du "ne pas croire" dans telle ou telle pensée, philosophie, etc. Elle est tout simplement celle du respect de ce qui constitue le "contrat du vivre ensemble" autour d’un corpus de textes et de règles que les pouvoirs politiques, démocratiquement élus, ont la capacité juridique et constitutionnelle de changer ou de protéger, de faire évoluer ou de garantir. Encore une fois, dans le but principal de protéger le faible et de tempérer le fort.

Si un vœu doit être formulé pour 2017, c’est tout simplement celui-ci : que cessent les remises en cause permanentes des "institutions qui font société". Qu’on arrête de dire n’importe quoi sur n’importe quelle situation. Que la grâce présidentielle n’est pas normale. Que l’article 49.3 n’est pas démocratique. Qu’on n’apprend rien à l’école. Que la police ne protège pas. Qu’on tombe malade à l’hôpital. Que tous les curés sont des pédophiles. Que tous les politiques sont des pourris. Tout simplement parce qu’un fait isolé aura été considéré comme un trait général, qu’un texte n’aura pas été remis dans son contexte. Tout simplement parce que l’exception aura pris valeur de règle. Et que du strict point de vue de la "mécanique médiatique" (clin d’œil à l’excellent Jean-Marc Four, directeur de la rédaction de France Inter) un "évêque qui mord un chien, c’est toujours plus un événement qu’un chien qui mord un évêque".