Taxation des revenus gagnés sur internet par les particuliers : une nouvelle loi pour rien

Atlantico.fr : Le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale prévoit de renforcer le contrôle des bénéfices perçus par des particuliers sur les plateformes Internet. Les revenus que l'on réalise sur ces plateformes sont-ils tous imposables ?

Frédéric Marty : La première chose à noter c’est que nous faisons face à une ambiguïté quand nous considérons les plateformes numériques. Celles-ci relèvent-elles de l’économie coopérative, de l’économie du partage ou bien seulement d’un service marchand d’intermédiation ?

Cette polysémie rend difficile leur appréhension, notamment en termes juridiques et économiques, et en conséquence la définition d’un régime fiscal adapté. Un site de covoiturage où il s’agit de partager les coûts d’un véhicule, dans une visée écologique ou citoyenne, et une plateforme marchande où il s’agit de tirer un revenu de moins en moins accessoire d’opérations de location de véhicules ou d’appartements ou en d’achat-vente de biens ne sauraient être pareillement traités en termes fiscaux.

Autrement dit, les différences de nature entre les plateformes justifie des régimes fiscaux diversifiés. Dans un ouvrage récent Idées reçues sur l’économie collaborative , Marc Prieto et Assen Slim s’interrogent sur la typologie qu’il serait possible d’établir pour rendre compte de la diversité des plateformes, en regard notamment de leurs liens avec la notion même d’économie collaborative. Souvent, il ne s’agit pas de partage « pur », sans contrepartie, mais plutôt de pseudo-partage : il s’agit de répartir les coûts d’investissement liés à un bien durable. A l’inverse des réseaux d’entre-aides ou de solidarité traditionnels, l’économie des plateformes conduit également à des échanges dans le cadre d’un réseau très vaste i.e. avec des inconnus.

De plus, la plateforme peut avoir différentes finalités. Elle peut avoir des finalités sociales. Elle peut alors faire payer un droit mais celui-ci vise à équilibrer son budget et peut être ajusté en fonction des capacités contributives de ses utilisateurs. Certains sites de covoiturage fonctionnent dans une logique coopérative. Ils peuvent même mettre en place des subventions croisées entre entreprises et collectivités territoriales d’une zone d’emploi donnée d’une part et utilisateurs d’autres part. Au-delà même des gains du covoiturage pour les utilisateurs, ils peuvent s’insérer dans une politique locale des transports et dans le cadre de la réalisation de la contribution des entreprises pour les transports de leurs salariés.

La plateforme peut à l’opposé être à but lucratif. Elle est en effet un intermédiaire qui créé de la valeur en mettant efficacement en contact une offre et une demande au travers d’un algorithme d’appariement et de services annexes (paiements, assurance, notations, etc…). Ces précieux intermédiaires pour reprendre le titre de l’ouvrage de David Evans et de Richard Schmalensee récupèrent une partie (parfois significative selon leur pouvoir de marché) de la valeur qu’ils créent : leur modèle est purement lucratif.

Il y a enfin une dernière distinction à opérer pour clore ce tour d’horizon : les plateformes peuvent mettre en rapport des particuliers entre eux (on parle de modèle P2P, peer to peer) ou des particuliers avec des entreprises (il s’agit alors de modèles B2P, business to peer).

La nature des plateformes peut donc être très différente en croisant ces dimensions, comme le montre le tableau infra tiré de l’ouvrage de Marc Prieto et d’Assen Slim.

Un site de covoiturage correspond à une situation dans laquelle, la plateforme a un but lucratif (elle se rémunère par son service d’intermédiation). Pour autant ce n’est sur le principe pas le cas des participants. Pour ces derniers, il s’agit de partager les coûts d’un bien durable ou de son utilisation. On est alors dans un schéma de co-consommation. Les revenus non sont pas imposables si on reste dans une relation P2P et s’ils n’excèdent pas les coûts liés à la prestation. Dans quelle mesure entre-t-on dans le domaine d’une activité économique qui devrait être assujettie à un prélèvement fiscal ? Cela peut être le cas si la personne qui propose le covoiturage agit dans le cadre d’une activité « professionnelle » et qu’il en dégage un revenu net supérieur aux coûts d’usage de son véhicule et à l’amortissement de ses coûts fixes. Les choses sont différentes lorsqu’il s’agit de louer son appartement ou son véhicule à un tiers. On sort indéniablement du partage des frais pour entrer dans un schéma de génération de revenus pour le participant à la plateforme. Il peut s’agit de revenus complémentaires à son revenu d’activité principal voire de sa source principale de revenus. Ces derniers n’ont aucune raison d’être exemptés de prélèvements fiscaux et sociaux.

Une différence aussi est faite dans le traitement fiscal des plateformes en fonction des services qu’elles proposent aux usagers. Si Airbnb et le Bon Coin ne sont pas logés à la même enseigne, c’est que le premier joue le rôle d’intermédiaire de paiement. Cette dimension compte beaucoup pour l’administration fiscale dans la mesure où certains mécanismes peuvent permettre d’éviter des transferts sur les comptes bancaires qui sont bien évidemment aisés à retracer pour l’administration fiscale.

Qu’en est-il pour ce projet de loi ? Ce dernier stipule qu l’administration fiscale bénéficiera d’une transmission automatique annuelle des revenus issus des plateformes sans que pour autant prestations relevant purement du partage (covoiturage) ou revenus accessoires ne soient imposés. Ce qui change c’est essentiellement la transparence et la traçabilité des revenus pour l’administration fiscale. Le régime fiscal différencié selon le type de plateforme et le montant des revenus générés perdure.