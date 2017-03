Sibérie, mon amour : le conflit latent entre la Russie et la Chine que Moscou aura bien de la peine à éviter

L’Empire du milieu a aujourd’hui une "visée hégémonique " [1] ; la stratégie mise en œuvre pour cela est certes économique, commerciale et financière, mais aussi culturelle, politique, militaire. L’expansionnisme territorial de la Chine a donné lieu, ces dernières décennies, à des conflits avec l’Inde (Cachemire) et avec la Russie (Amour, Oussouri) ; aujourd’hui il s’agit de contrôler la mer de Chine du sud.

Au nord, la Chine n’a officiellement aucune prétention territoriale, notamment avec la Russie avec laquelle les relations ont été normalisées en 1989, puis approfondies par le traité de Shanghai de 1996, centré sur les questions de sécurité, et impliquant les pays d’Asie centrale. Le dernier litige a été réglé il y a une dizaine d’années par la cession à la Chine de quelques ilôts du fleuve Amour près de Khabarovsk. Cette coopération entre les deux géants en matière militaire et de sécurité permet à chacun d’eux de pouvoir régler ses problèmes prioritaires ; la Russie en concentrant une grande partie de ses forces militaires à l’ouest pour pouvoir les utiliser d’une manière ou d’une autre dans le Caucase, en Crimée et Ukraine, en Syrie ; la Chine en faisant de même dans ses provinces turcophones de l’ouest et au Tibet (qui sont, par ailleurs, l’objet d’une politique visant à renforcer les Hans au sein des populations) et en concentrant l’essentiel des moyens militaires dans l’est du pays, face aux Etats-Unis, à Taiwan et au Japon ; le programme naval et aéro-naval de la Chine en mer de Chine du sud est considérable : sa finalité n’est pas seulement économique, elle est aussi militaire pour permettre aux nouveaux sous-marins capables d’évoluer en eaux très profondes de quitter leur base de Hainan sans être repérés….

Il y a toutefois des revendications implicites liées à l’Histoire. Déjà, au temps de la rupture entre l’Union soviétique "révisionniste" et la Chine, Pékin réclamait la rétrocession de territoires d’une superficie de 2 millions de km2. Actuellement, il y a dans la province du Heilongkiang des musées destinés à sensibiliser et à "éduquer" la population sur les "traités inégaux" et l’impérialisme des puissances européennes ; dans toutes les écoles et universités de Chine, on peut trouver en bonne place des affiches montrant la carte "historique" d’une grande Chine au XVIIe siècle : cette grande Chine comprend la totalité de la Mongolie, toute la partie sud (la plus utile) des provinces russes d’extrême-orient et de Sibérie (de l’ordre de 5 millions de km2), enfin un tiers du territoire du Kazakhstan et un petit bout du Khirghizstan.

La pénétration chinoise, dans les trois pays du nord (Russie, Mongolie, Kazkhstan), se fait par des moyens économiques et démographiques, légaux ou non.