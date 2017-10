Le Procès Merah ou la démonstration de la nécessité d’interdire le salafisme en France ?

Atlantico : Le procès Merah, de par les déclarations du frère Abdelkader Merah est selon Gilles Kepel dans le Figaro une "métonymie" de la vision du monde salafiste qui reste présente en France. "Elle reste présente dans les mentalités, et on a un aperçu de la manière dont elle s'est construite, depuis l'œdipe familial, les violences domestiques, le trafic de stupéfiants, la délinquance, jusqu'à être « sublimée » par la violence rédemptrice de l'idéologie salafiste djihadiste". À partir de ce constat, faut-il dès lors interdire le salafisme ?

Pierre Conesa : Je pense que l'interdiction légale poserait un problème de définition alors même que le langage salafiste représente une idéologie raciste, antisémite, homophobe, misogyne, sectaire, intolérante etc… Et ce sont des qualificatifs cités par un théologien musulman à propos du salafisme et du wahhabisme. Or, dans le corpus législatif français, il y a tous les éléments pour pouvoir interdire que des propos de cette nature se tiennent. Ce qu'il s'est passé et qui fait qu'aujourd'hui la chose explose à l'occasion d'un procès, c'est que l'on n'a jamais voulu poursuivre les salafistes avant les attentats de Charlie Hebdo parce que le corps politique était d'une grande frilosité ou timidité parce qu'il considérait que cela relevait de l'Islam de France et donc de la liberté de conscience. Ce qui est odieux. Et Manuel Valls est le premier à l'avoir écrit, l'ennemi est le salafisme, et non l'Islam. Donc, depuis cette époque-là on a commencé à expulser des imams etc… mais on a évidemment laissé se constituer des cellules souches qui sont aujourd'hui sur le territoire, c'est d'ailleurs ce que dit le Figaro. J'ai pu en faire un organigramme dans une étude intitulée "la communication francophone de Daech". Il y a des schémas qui montrent que tous les attentats qui se sont déroulés en France depuis 2 ans et demi ont tous reçu un coup de main de ces cellules souches qui sont des quartiers salafisés, mais à chaque fois en restant dans la légalité. Et cela est exactement la ligne de défense d'Abdelkader Merah, qui revient à dire "moi j'ai aidé pour le scooter mais je ne savais pas qu'il avait l'intention de tuer". Ce sont toujours des gens qui restent dans la légalité mais qui fournissent un petit coup de main, et toutes ces aides se situent comme par hasard à la Meinau à Strasbourg, aux buttes Chaumont, à Artigat, à Toulouse le Mirail etc… C’est-à-dire ces cellules souches qui se constituées il y a une 20e d'année que l'on n'a jamais voulu démanteler. Or, si vous êtes antisémite pour des raisons religieuses, vous restez quand même antisémite. On aurait dû, à ce moment-là, les démanteler, mais le pouvoir politique a toujours reculé.

Gilles Kepel rappelle que la forme actuelle du salafisme est plus limitée : "les individus qui la portent ont été formés à la va-vite, contrairement à l'époque de Ben Laden qui disposait d'une véritable organisation". Comment expliquer que cette forme de "salafisme fast-food" puisse séduire ? Quels sont les moteurs de cette capacité d’enrôlement ?

C'est l'une des conclusions que l'on avait eu justement dans le texte de la "la communication francophone de Daech"; Ben Laden disait "Deviens un bon musulman et tu feras le Djihad", chez Daech, cela est devenu "Fais le Djihad et tu deviendras un bon musulman". Ben Laden, cela était des longues tirades retransmisses en vidéo, chez Daech, le Calife, on ne le voyait pas. Ce que l'on voyait, c'étaient les réseaux sociaux sur lesquels le combattant partait en Syrie s'affichait avec une kalachnikov, un 4X4, une femme et une maison. Tout d'un coup, l'individu se trouvait dans une position ou il avait tout ce qu'il lui fallait. Et donc, la capacité de mobilisation de cette idéologie salafiste c'est justement cette simplicité, c’est-à-dire un Islam en kit. Il suffisait de dire que là, il y a avait une société juste et non corrompue égalitaire ou vous aurez tout ce que vous voulez, une sorte de paradis social. C'est un discours révolutionnaire de par sa simplicité, c'est parce qu'il est simple qu'il est mobilisateur.

Ne peut-on pas considérer qu'une telle interdiction pourrait avoir des effets pervers, par exemple en ce qu'elle risquerait de renforcer l'aura de ce groupe en l'ostracisant ?

Oui, c'est vrai que cela est un risque. Mais encore une fois, nous ne sommes pas obligés de l'interdire, mais nous avons besoin de l'apurer c’est-à-dire que l'on a besoin d'expulser ou d'enfermer tous ceux qui peuvent l'être. Lorsque j'ai eu des débats avec la commission consultative des droits de l'homme, les bras m'en sont tombés. Ils défendaient des principes sans tenir absolument compte de la réalité de la menace. Ils n'avaient jamais rencontré un salafiste. De la même façon, le débat sur la déchéance de nationalité était incroyablement stupide dans son déroulement. Ce qui m'intéressait ici, c'était de démanteler les réseaux. Si un terroriste saute, il faut se poser la question de tous ceux qui ont donné un coup de main, faut-il qu'ils gardent la nationalité française ? Nous sommes restés sur un dispositif législatif qui ne tient absolument pas compte de la réalité de la menace. La dernière question à se poser est de savoir pourquoi tous ceux qui sont partis se rapatrient en France, c’est-à-dire sur la "terre des mécréants" ? La réponse est "parce que ce sont des hypocrites", ils sont simplement peur de rester dans un État dans lequel ils risquent la peine de mort. Or, la déchéance aurait permis d'éviter un certain nombre de retours, mais on a évité ces débats en se positionnant sur des sujets que personne ne connaissait parce que, en général, lorsque je demandais combien de salafistes mes interlocuteurs avaient rencontrés, un long silence s'installait. Parfois, il est difficile de rendre adéquat la réalité avec la loi. Un exemple très simple; sans état d'urgence, pour le cas de la voiture piégée de Notre Dame, les policiers n'auraient jamais pu ouvrir le coffre.