Pro-Russie, pro-Chine et anti-immigration : la réélection de Milos Zeman en République tchèque acte-t-elle la fin de la crédibilité européenne à l'Est de l'Oder ?

Atlantico : Avec 52,16%, le président sortant Milos Zeman a été reconduit par son peuple au "Chateau", battant finalement assez nettement Jiri Drahos. Il sort donc renforcé de cette élection, alors qu'il avait vu il y a peu son allié Andrej Babis démissionner à peine une semaine avant le scrutin. Cette réélection sera-t-elle un facteur de stabilité ou d'instabilité pour le pays et la région ?

Cyrille Bret : La victoire du candidat Zeman, président sortant est nette, sans être massive, comme je l’avais annoncé vendredi soir. Si on garde en tête les résultats du premier tour, on voit que, sortir en tête à 38% le président sortant était favori. Mais son opposant, Jiri Drahos, inconnu en politique il y a peu, a été capable de rassembler des nombreux électeurs sur son nom en passant de 26% des voix à 47% en cimentant un front « TSZ » Tout sauf Zeman grâce au soutien des candidats arrives à environ 10% au premier tour.

Ainsi la victoire de Zeman est sans appel mais n’est pas un plébiscite. Plusieurs facteurs classiques en analyse électorale ont joué : d’une part, Milos Zeman est le premier président de l’histoire de la République tchèque post soviétique à avoir été élu au suffrage universel en 2013. Ses prédécesseurs, Vaclav Havel et Vaclav Klaus avaient été élus par le parlement. Milos Zeman sait faire campagne depuis longtemps. Il a été président de la chambre basse du parlement et est une figure de la fin du communisme. Malgré ou à cause de ses outrances verbales et comportementales (c’est un buveur revendiqué), il a un charisme et une stature difficile à contester pour un nouveau venu en politique comme Drahos. D’autre part, ses réserves de voix, comme celle de Drahos était importantes: au premier tout, 40% des électeurs s’étaient abstenus. Le métier et la notoriété ont joué pour Zeman, mais Drahos est loin d’avoir démérité.

Pour le pays, cette élection donnera une continuité pour le deuxième et dernier mandat de Zeman. Le Parlement tchèque est aujourd’hui sans majorité dans la mesure ou le parti du milliardaire Babis, ANO 2011, a remporté seulement 76 sièges. Milos Zeman soutiendra Babis pour la formation d’un gouvernement capable de cimenter une coalition parlementaire. Pour la région, la République tchèque, continuera sans doute à refuser l’adhésion à l’euro et à soutenir les positions du Groupe de Visegrad. Mais il faut garder à l’esprit que c’est un régime parlementaire : le président a des prérogatives réelles mais limitées.

Milos Zeman est souvent décrit comme pro-chinois ou comme pro-russe. Ces rapprochements avec des puissances concurrentes à l'Union européenne sont nombreux en Europe de l'Est. Avec cette réélection, l'Union est-elle en train de perdre sa crédibilité à l'Est de l'Oder ? Quel est l'équilibre des forces en présence dans cette région de l'Europe ?

Milos Zeman a effectivement manifesté sa proximité et son admiration pour la RPC et la Fédération de Russie par des actes symboliques forts : il a assisté à la commémoration de la victoire sur les puissances de l’Axe à Moscou en 2015 alors même que le pays était sous sanctions. Il a demandé appelé à la levée de ses sanctions, considérant l’annexion de la Crimée comme un fait établi. Et il est un des avocats d’un rapprochement avec la Russie. De même, il s’est rendu à Pékin pour célébrer la défaite du Japon aux côtés des autorités chinoises alors que les chefs de l’Etat occidentaux avaient, eux, évité la cérémonie.