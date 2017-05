Pourquoi la France a une carte à jouer entre une Angela Merkel nostalgique de l'ère moralisante d'Obama et un Donald Trump qui ne se préoccupe que des intérêts de l'Amérique

Atlantico : Alors que Donald Trump se déplaçait en Europe la semaine passée, Angela Merkel recevait Barack Obama à Berlin, affichant une certaine nostalgie. Entre la vision, souvent qualifiée de populiste des "brexiters" et de Donald Trump et celle affichée par Angela Merkel ou Barack Obama, la France ne pourrait-elle pas avoir une carte à jouer dans une sorte de compromis entre les deux ? Comment celui-ci peut-il se traduire ?

Edouard Husson : De fait, la France doit avoir la politique de sa géographie, pour reprendre une célèbre formule de Napoléon. Nos frontières font de nous un pays terrestre et maritime; nous ne pouvons pas, nous ne devons pas choisir entre l'Europe et le grand large; nous sommes le pays des interfaces, le pays des médiations. En fait, nous avons trop oublié que la France est appelée à garantir, l'équilibre des puissances en Europe. Là où les Britanniques ont une conception négative du "balance of power", nous sommes amenés à en développer une version constructive, organisatrice.

Le dernier à l'avoir pratiqué activement, c'est de Gaulle. Alors, oui, vous avez raison, il se développe aujourd'hui une nouvelle "lutte des classes", avec clairement deux partis politiques, dans chaque pays, comme à la fin de la République romaine: les "Optimates" d'aujourd'hui s'appellent "mondialistes"; en face d'eux on trouve les populistes, ceux qu'à Rome on appelait les "popolares". Ce sont partisans et adversaires du Brexit; c'est Trump contre Clinton; c'est Macron contre Le Pen. L'Allemagne est le paradis des "Optimates"; ils y règnent jusqu'ici sans partage. Vous remarquerez que les débats dont nous parlons n'opposent pas des hommes ou femmes politiques issus du peuple à des hommes ou femmes politiques issus des classes aisés. Trump est un milliardaire qui embrasse la cause du populisme. La famille Le Pen est fortunée etc.... C'est au sein des classes supérieures que se déroule le débat. C'est des milieux dirigeants que partira, en France ou ailleurs, une voie médiane, si elle doit émerger. Je regarde l'expérience britannique d'après le Brexit avec beaucoup d'intérêt car il me semble que le parti conservateur nous montre la voie: respect du suffrage populaire; acceptation du Brexit mais au nom d'une Grande-Bretagne ouverte sur le monde; retour à une politique industrielle. François Fillon s'est trompée de campagne: il avait une "dame de fer" de retard, nous faisant du Margaret Thatcher alors qu'il aurait fallu faire du Theresa May.

Jean-Sylvestre Mongrenier : Faut-il parler de nostalgie ? Madame Merkel est bel et bien chancelière et elle gouverne dans le temps présent, en fonction d’anticipations sur le futur. Son parti, la CDU, a remporté plusieurs élections cruciales au cours des dernières semaines et la popularité de son concurrent social-démocrate, Martin Schultz, pâlit. Au total, les élections générales de septembre prochain pourraient bien reconduire Angela Merkel à la tête de la future majorité législative, et donc du gouvernement allemand. De surcroît, au regard des défis et des menaces qui pèsent sur l’Europe, il semble réducteur de parler pour la diplomatie française de « carte à jouer ». L’important est de bien identifier les risques et menaces, les enjeux de sécurité et de puissance, afin d’apporter des réponses collectives fortes, avec nos alliés européens et occidentaux. Inversement, il ne s’agit pas de pratiquer une sorte d’équivalent international de l’art de la synthèse, si chère au précédent chef de l’Etat, ou de s’enfermer dans des « ambiguïtés constructives » qui s’avéreraient improductives.

La montée en force des mouvements dits « populistes » exprime de réels problèmes, identitaires ou autres, qui ont un arrière-plan géopolitique. Par exemple, les conflits armés et les guerres du Grand Moyen-Orient (de l’Afrique du Nord à l’Afghanistan), les conflits divers et le sous-développement de l’Afrique noire, en pleine transition démographique, le caractère répressif de régimes autoritaires patrimoniaux en Haute Asie et l’absence de réformes sont à l’origine de puissantes flux migratoires dont la pression sur l’Europe est forte, quand bien même ces flux sont en partie contenus par l’accord migratoire négocié entre l’Union européenne (UE) et la Turquie. Il serait vain et fallacieux de nier l’effet de ces flux sur les sociétés européennes, sur le plan économique comme sur celui des « sociocultures » (les sociétés appréhendées à travers leurs normes, mœurs et valeurs). A l’évidence, le déni de l’« insécurité culturelle », à savoir la mise en péril des identités nationales ou autres, n’est plus de mise.

Indubitablement, la situation migratoire générale, sa médiatisation et l’image d’une grande pagaille ont « dopé » le vote des électeurs britanniques et, plus généralement les « populismes », de droite comme de gauche. L’arrogance de ceux qui sont sourds aux inquiétudes des opinions publiques a pu aussi jeter de l’huile sur le feu. Si les gouvernants ne prennent pas à bras le corps ces graves problèmes et persistent à voir dans les réactions d’une partie de la population de simples opinions et représentations subjectives (le « sentiment d’insécurité »), voire des pulsions immondes, la logique du pire finira par s’imposer. Simultanément, il faut être conscient que le repli derrière d’illusoires parapets nationaux se révèlerait gravement contre-productif. La reconquête des frontières doit être menée à l’échelle de l’espace Schengen et dans le cadre d’un effort collectif (garde-frontières européens, envoi de supplétifs dans les pays les plus exposés à la pression migratoire, mutualisation du renseignement). Par ailleurs, les Européens doivent s’engager sur les théâtres extérieurs où s’enracinent ces conflits et problèmes (islamisme, terrorisme, prétention iraniennes à la domination régionale), avec leurs conséquences gravissimes en Europe. Dans le cas de la Syrie, d’aucuns se sont illusionnés sur la possibilité de borner le chaos : on en a vus les conséquences. Là encore, cela suppose que l’on agisse en étroite alliance. Aucun pays européen ne peut s’engager seul sur le théâtre syro-irakien mais tous peuvent augmenter leur contribution à l’opération Inherent Resolve. Le très vaste espace sahélo-saharien constitue un autre front contre le terrorisme islamique où de plus grands efforts collectifs peuvent être produits (l’Allemagne et quelques autres ont déjà engagé hommes et moyens).