Pourquoi la Catalogne pourrait bien être le poison lent qui asphyxie l’Europe (et non, on ne parle pas que de "l’exemple" donné à La Flandre ou autre Padanie, loin de là)

Atlantico : Que nous apprennent les scènes de violences engendrées par le referendum sur l'indépendance de la Catalogne? Ne peut-on pas y voir un échec de l'Union Européenne à se créer une véritable identité, un véritable projet commun?

Edouard Husson : Ce qui se passe en Espagne est très impressionnant à plusieurs égards. Après deux décennies d'apesanteur, qui ont suivi la chute du Mur de Berlin et où certains ont cru à la "fin de l'histoire", au triomphe absolu de l'individu, à l'abolition des frontières, à la "mondialisation heureuse", l'histoire fait un retour fracassant. L'Union Européenne s'est voulu l'expression de la fin de l'histoire, abolissant les frontières par l'accord de Schengen, les monnaies par l'accord de Maastricht. Sous la conduite de l'Allemagne, on disait entrer dans l'ère post-nationale.

Les nostalgiques de la souveraineté nationale étaient soit ridiculisés soit acculés à l'extrême-droite de l'échiquier politique.

La crise de l'unité espagnole est comme une déflagration qui fait voler en éclat toutes les illusions. Les illusions européistes sont en train de se fracasser sur la querelle entre Madrid et Barcelone. Apparemment, tout est simple. Des individus libres, les Catalans, citoyens d'Europe, en ont assez - au moins un certain nombre d'entre eux - de payer pour le reste de l'Espagne. Et ils protestent d'autant plus que leurts transferts vers les autres ne diminuent pas alors que le gouvernement central leur redistribue moins qu'avant, pour cause d'économies budgétaires imposées par l'appartenance à l'euro. La crise économique commencée en 2007 et renforcée en Europe par les rigidités de la monnaie unique a fait basculer l'équilibre précaire de l'autonomie catalane - très large - au sein de l'Etat espagnol vers une revendication indépendantiste de plus en plus affirmée et une conciliation de plus en plus difficile entre Barcelone et Madrid. Il est frappant que l'on ait, d'un côté, senti monté cette crise de plus en plus clairement et que, de l'autre, l'Union Européenne se soit enfermée dans un silence de plus en plus assourdissant. Au fond d'eux-mêmes, les gouvernants européistes sont favorables à la Catalogne, qui veut porter un coup mortel à la souveraineté espagnole; mais un instinct de survie leur dit que si l'Espagne est déstabilisée, le précaire équilibre sur lequel repose l'euro peut disparaître du jour au lendemain. Je ne dirais pas pour ma part que l'Union Européenne n'a pas réussi à créer une véritable identité: elle l'a fait pour les couches supérieures d'une partie des nations membres, qui se reconnaissent très bien, s'ils se laissent aller, dans l'exaltation catalane des droits de l'individu. Mais ces citoyens d'Europe militants sont tétanisés par les risques de déstabilisation de toute l'Union que pourrait provoquer une crise politique espagnole. Les dirigeants de l'Union se reconnaissent dans la lutte indépendantiste catalane mais ils ne veulent pas prendre le risque de déstabiliser un Etat qui leur garantit le maintien discipliné des Espagnols dans l'euro.