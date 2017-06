Picasso, "élève" vorace et iconoclaste

EXPOSITION

Picasso Primitif

RECOMMANDATION :

BON

THEME

L’exposition présente le rapport que Picasso a entretenu avec les arts non occidentaux, depuis le début du XXe siècle jusqu'à la fin de sa vie.

« Primitif » ici renvoie à la part première et primordiale de l’acte créateur, « Le Primitivisme », dont il se fait écho.

Le parcours est organisé en deux approches :

-La première, intitulée « Chronologie », organisée sous forme d’enquête, établit de manière factuelle les œuvres que Picasso a vues, acquises et celles avec lesquelles il a vécues.

- La seconde partie, « Corps à Corps », interroge la façon dont Picasso et les grands artistes non occidentaux se rejoignent dans l’expression des archaïsmes universaux , l’activation des pouvoirs de l’image, et l’exploration des forces de l’inconscient .

POINTS FORTS

· La présentation originale, sous forme d’enquête, de la première partie, qui permet au visiteur d’’appréhender les différents points de rencontre de l’artiste et des Arts dit Primitifs, l’influence de ceux-ci sur son évolution, notamment vers le Cubisme.

Picasso semble avoir toujours entretenu un rapport de fascination et de crainte pour ces objets.

Si il entretien un rapport de présence avec ces objets qu’il collectionne, les aspects ethnographiques et politiques de ceux-ci ne l’intéressent pas. C'est d'ailleurs le sens de sa célèbre exclamation « l art nègre, connais pas! ».

Marqué par les yeux noir de la statue de la Vierge de Gol et par sa visite au musée d’Ethnographie du Trocadéro, Picasso réalisera dés 1907 ses première grandes œuvres cubistes dont « Les Demoiselles d’Avignon ».

· La très grande richesse et qualité des œuvres d’Art d’Océanie présentées, sculptures, portraits ou scènes .

Si on est saisi par la beauté de certains tableaux de l’artiste, je l’ai été aussi par la qualité des associations de couleurs et de matériaux qui donnent toute leur « puissance » aux masques, boucliers et autres objets provenant principalement de Papouasie Nouvelle Guinée.

POINTS FAIBLES

· J’ai regretté que la première partie ne soit principalement illustrée que par des documents, lettres, catalogues et photographies de Picasso dans ses ateliers ou dans sa maison « La Californie ».