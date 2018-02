Older is Beautiful : Top model à 69 ans, la mère d’Elon Musk n’est plus du tout une exception

Atlantico : La mère d'Elon Musk a déclaré à la presse britannique qu'à 69 ans, elle voyait sa carrière de top model démarrer. Est-ce que la présence de femmes ou d'hommes plus âgés dans la mode est un phénomène récent et va-t-il se développer ?

Emilie Coutant : Le développement des mannequins seniors est un phénomène récent qui remonte à ces cinq dernières années et qui est appelé à grandir et à prendre de plus en plus d'ampleur. Ces mannequins seniors vont devenir de plus en plus visibles et vont devenir des gens qui auront de plus en plus d'influence.

Ce phénomène s'est développé car évidemment il y a un marché. Les baby-boomers deviennent des "papy-boomers" et ces gens ne peuvent se retrouver dans les égéries jeunes de la mode actuelle. Avoir recours à des mannequins qui ont leur âge permet une identification qui pousse à la consommation.

Le monde de la mode ne vieillit-il pas lui aussi et ne se bonifie pas avec l'âge? S'il y a eu une acceptation progressive dans ce milieu de la vieillesse est-ce que l'on ne peut pas y voir aussi une éthique qui se développe à travers ce phénomène où reste-t-on à une logique purement commerciale ?

Il y a de cela. Après des années de Photoshop à outrance (logiciel de retouche de photos), aujourd'hui le consommateur en a assez de ces codes et aspire à des choses beaucoup moins lisses. Les gens veulent des choses beaucoup plus naturelles. Il y a l'acceptation du vieillissement des top models mais on est aussi en train de changer nos critères d'idéal féminin et masculin, ce paramètre n'est pas à négliger. L'apparition de mannequins poilus, qui ont des problèmes de peau ou autres sont autant de signes d'une évolution des mentalités dans un secteur qui a pendant longtemps été enfermé dans ses carcans. L'acceptation de toutes les facettes de l'humanité est aujourd'hui une valeur centrale de nos sociétés. Nous sommes dans l'acceptation de la pluralité des choses et il y a plusieurs façons d'être beau, d'être femme, d'être homme et l'apparition des mannequins seniors participe au développement de ces idées.

Au final, est-ce qu'il n'y a pas un renversement progressif d'un parallèle qui a toujours été fait et qui associe naturellement la beauté à la jeunesse. Est-ce que les choses ne sont pas en train de s'inverser ?

L'association beauté-jeunesse n'est effectivement plus de mise. On se rend compte que les hommes en vieillissant gagnent en maturité, certains deviennent plus beaux… Il y a une beauté de l'âge mur qui est aujourd'hui plus mise en avant alors qu'hier l'éternelle jeunesse était encore le seul critère de beauté. Aujourd'hui on se rend compte qu'être jeune comporte un tas d'aspects négatifs et reflète maintenant plus l'inexpérience et l'immaturité. Ce n'est plus une condition à la beauté. Aujourd'hui la beauté plus qu'auparavant passe encore plus par la maturité et la richesse intérieure.