L’ogre Amazon : comment le géant américain peut rafler Carrefour ou Casino et devenir champion du monde de la grande distribution

«Et si la valeur (d’Amazon) n'avait rien à voir avec les profits courants ou futurs, et qu'elle découlait plutôt de la capacité de l'entreprise à perturber son secteur, à amener des transformations sociales, ou à créer des nouvelles technologies bénéfiques, même si cela se traduisait par des pertes économiques courantes et futures? » David Einhorn, gérant de fonds américain passe à New-York pour un gourou spécialisé dans la grande distribution. L’homme avait du flair, en pariant à l’époque contre Lehman Brothers, un an avant sa chute. Depuis, Amazon est dans son viseur.

Le financier fait partie des sceptiques.

Et pourtant, les résultats actuels ne lui donnent pas raison. Les chiffres publies par Amazon sont incroyables, une fois encore, au dessus des attentes des professionnels du secteur. Le titre poursuit sa trajectoire spectaculaire. le Chiffre d’affaires est en hausse de 34%, après l’intégration de Whole Foods Market en juin dernier. Et même le résultat net sorti vendredi dernier est au dessus des attentes. Pour une firme qui ne cesse de vouloir grandir, ces résultats lui donnent toute liberté et tous les moyens de ses ambitions.

La force de frappe d’Amazon c’est son cash disponible. Amazon est devenu le numéro deux de la distribution depuis qu’Amazon a racheté Whole Foods, enseigne américaine de magasins bio. Alors depuis l’été, les rumeurs de rachat potentiel d’une autre entreprise de l’alimentaire vont donc bon train. Ce qu’on sait désormais, c’est qu’Amazon, non content d’être un géant du numérique, veut investir le terrain du supermarché physique. Il veut, mais surtout il peut. En juin, Amazon avait annoncé payer cash les 14 millions de dollars nécessaires à l’acquisition de Whole Foods. En fait, en août, la société est revenue sur cette décision et a emprunté ce montant auprès des marchés obligataires. Avant une prochaine hausse des taux, la mesure est compréhensible. Ce que ça veut dire, c’est que le cash est toujours disponible. Pour une nouvelle acquisition. Amazon n’a que l’embarras du choix.

En toute lucidité et toute liberté, la société américaine a construit sa stratégie sur trois axes de développement.

Le premier axe de développement, c’est l’intelligence artificielle. Cette course de recherche/développement vers toujours plus d’objets connectés. Le système d’intelligence d’Amazon s’appelle Alexa, c’est un assistant vocal qui s’occupe déjà de la domotique, gère les agendas, les playlists... On compte plus de 10 000 compétences à son actif. Le système progresse à vitesse grand V et sera bientôt en mesure de réceptionner les colis quand personne n’est à la maison. Un service utile pour une entreprise qui est née via le e-commerce.

Mais la stratégie d’Amazon ne s’arrête pas à faciliter son commerce en ligne, elle cherche surtout à s’implanter partout dans la maison. Sur le marché des assistants domestiques, Amazon est déjà leader avec 75% des parts de marché. la part d’objets connectés ne cesse d’augmenter (lunettes connectées, voiture, réfrigérateur, téléviseur…), objets qu’Amazon ne fabrique pas.