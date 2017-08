Nouvelle crise des missiles : mais où en est la France en matière de dissuasion nucléaire et que doit-elle apprendre du cas nord-coréen ?

Atlantico : Par une nouvelle déclaration sur Twitter, Donald Trump a pu indiquer : "Mon premier ordre en tant que Président a été de rénover et de moderniser notre arsenal nucléaire. Il est aujourd'hui plus fort et plus puissant que jamais". Alors que l'escalade bat son plein entre Pyongyang et Washington, quel point peut-on faire sur les capacités françaises en la matière ? Quel est l'état de la force de dissuasion française ?

Philippe Wodka-Gallien : Donald Trump valorise la force nucléaire des Etats-Unis, et cela fait suite à plusieurs années de modernisation de cet arsenal stratégique. Les décisions fondamentales de modernisation de la force nucléaires avaient été prises par Barack Obama, parce qu'il a décidé de renouveler les sous-marins lanceurs d'engins, et lancé le programme de bombardier stratégique B21. Cette décision américaine s'inscrit dans un contexte global de modernisation observée dans toutes les puissances détentrices. La France, pour sa part, maintient une force nucléaire formatée à un niveau de stricte suffisance, caractérisée par une très haute performance de ses différentes composantes.

Dans le détail : 4 sous-marins lanceurs d'engins de nouvelles générations, armés du missile M51. Les relais pour assurer la permanence à la mer sous-marine, le relai s'effectue en mer, ce qui signifie qu'il en faut toujours trois opérationnel, un quatrième étant immobilisé en chantier de modernisation. Il y a ensuite une composante aérienne, avec deux escadrons de chasseurs bombardiers de l’armée de l’air, et une flottille d'avions Rafale lorsque celle-ci est embarquée sur le Charles-De-Gaulle. Les avions sont dotés d'un missile nucléaire ASMP-A. Ces différentes composantes sont complémentaires au sens où les sous-marins lanceurs d'engins de la force océanique stratégique garantissent une seconde frappe massive dans le cas de la stratégie de dissuasion.

La composante aérienne a pour vocation d'élargir le champ de la dissuasion. Au-delà de ces vecteurs de l'armes nucléaires, il y a un environnement de protection et d'appui, qui aussi est en cours de modernisation, notamment pour la protection des sous-marin, avec l'hélicoptère NH90., les nouvelles frégates de la classe aquitaine, et attendu prochainement les sous-marin d'attaque nucléaire Barracuda. Pour la composante aérienne, on attend d'ici deux ans le premier avion de ravitaillement en vol A330 MRTT pour remplacer nos anciens C-135 FR qui ont un demi-siècle de service derrière eux. Il y a également l'amélioration de l'avion Rafale. Les performances de notre force de dissuasion nucléaire ont été récemment démontrées. Il y a eu deux tirs réussis de missiles depuis nos sous-marins en juillet 2016, et septembre 2015. Il y a également eu un tir réussi d'un missile avec un Rafale en février 2017, à l'issu d'un vol de plus de 4h. Ces tirs démontrent la crédibilité de notre force de frappe. Sachant que, pour ce qui est des avions, on observe en permanence leur performance pendant les opérations extérieures. On peut citer également un exploit aéronautique : en 2014, l'armée de l'air a conduit un raid aérien entre la métropole et la Réunion, soit plus de dix heures de vols avec deux rafales des forces aériennes stratégiques. Il faudrait ajouter à notre dispositif la composante transmission qui permet la diffusion directe de l’ordre du président de la République aux forces stratégiques, et la dimension de notre force de frappe qui n'est pas forcément visible mais très importante, c'est le programme de simulation conduit par le commissariat à l'énergie atomique, et qui permet de garantir la performance des charges nucléaire. Tout ça pour la somme de 3,16 milliards d'euros en 2017, ce qui représente 10% du budget de la Défense.