Mort sur ordonnance ? Pourquoi le cas du petit Alfie a tant ému les catholiques

Atlantico : La polémique et les mobilisations autour de la mort du petit Alfie âgé de 23 mois, décédé le 28 avril, ont dépassé les frontières du Royaume-Uni. Comment l'expliquer d'après vous ?

Aude Mirkovic : La mobilisation et l’indignation s’expliquent car la situation du petit Alfie est incompréhensible. Voici un enfant malade, pour lequel les médecins ont décidé l’arrêt des soins, que les parents veulent transférer dans un hôpital (l’hôpital Bambino Jesu de Rome) prêt à le prendre en charge, et la sentence tombe : la justice britannique l’interdit. Rien ne va dans cette histoire : les parents sont dépossédés de leur rôle de protéger leur enfant, la justice refuse pour cet enfant une offre de soins….

Les médecins justifient leur décision par le fait que l’enfant est incapable de vivre, à ceci près que, une fois « débranché », l’enfant respire tout seul, bel et bien vivant. Il en ressort un terrible sentiment de gâchis, d’injustice, d’acharnement même. Sous prétexte de refuser l’acharnement thérapeutique, on n’a plutôt l’impression que le système, empêtré dans ses contradictions, s’est acharné sur le petit Alfie pour le priver d’une chance sinon de guérison, au moins de soins adaptés. Cette interdiction judiciaire tombe comme une sentence totalitaire : on n’a jamais autant promis la liberté, de vivre et de mourir comme on le veut, et des parents se voient interdire une offre de soins pour leur fils.

Le 11 décembre 2017, l'hôpital qui l'accueillait a saisi la Haute Cour pour arrêter l'assistance respiratoire d'Alfie. Les jeunes parents s'opposent à cette décision. S'en est suivi une longue bataille judiciaire qui s'est arrêtée le 25 avril 2018 quand la Haute Cour de Londres a décidé que le petit Alfie ne serait pas transféré en Italie (où il devait y recevoir des soins). Comment analysez-vous cette décision de la justice britannique et quelles conséquences pourrait-elle avoir sur le débat public ?

Cette décision a provoqué un grand malaise car les juges, sous couvert d’arrêt des traitements, ont condamné cet enfant à mourir de faim. Personne ne veut l’acharnement thérapeutique et il est acquis que, lorsque des traitements sont devenus inutiles, disproportionnés, et n’ont d’autre effet que de maintenir artificiellement quelqu’un en vie, ils n’ont pas de sens et qu’il vaut mieux laisser la mort faire son œuvre, laisser la personne mourir. Ceci est bien compréhensible lorsqu’une personne est en fin de vie : il est inutile de s’acharner, il vaut mieux la laisser mourir. L’arrêt des traitements aura pour effet que la personne va mourir de sa maladie, ou de vieillesse.

Le problème est que certaines sociétés aujourd’hui, c’est le cas de la France et visiblement également de l’Angleterre, assimilent des personnes lourdement handicapées à des personnes en fin de vie, ce qu’elles ne sont pas. Concrètement, l’alimentation et l’hydratation sont considéréesnon comme des soins dus à tout patient (sauf cas exceptionnel de rejet de la nourriture par exemple), mais comme des traitements qu’on pourrait arrêter. Dans le cas de ces patients dépendants pour vivre, l’arrêt des traitements signifie qu’ils vont mourir, non pas de leur maladie ou de vieillesse, mais de faim et/ou de soif selon les cas.