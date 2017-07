Forte poussée des dépenses de l’État durant les derniers mois de Hollande

Un livre de développement personnel pour ceux qui détestent le développement personnel. Le discours ambiant nous pousse sans cesse à nous améliorer. Sois plus heureux. Sois en meilleure santé. Sois plus intelligent, plus rapide, plus riche, plus sexy, plus productif. Mais il faut en finir avec la pensée positive, nous dit Mark Manson. "Soyons honnêtes : parfois tout va de travers, et il faut faire avec". Extrait de "L'art subtil de s'en foutre" de Mark Manson, aux Editions Eyrolles (2/2)