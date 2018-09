Folie des rachats de titres et des fusions-acquisitions : pourquoi ?

On n’en parle pas, et pourtant c’est décisif. Donald Trump n’avance pas seulement par ses tweets et ses hausses de droits de douane : il veut surtout renforcer et protéger la propriété des entreprises américaines. Ses décisions fiscales, de simplification et de dérégulation, convergent toutes vers ce résultat, en complément de ses décisions plus visibles sur les droits de douane, la protection des droits de propriété et contre les « manipulations » des changes. Ceci donne une bourse américaine qui monte sans cesse, avec des entreprises qui se valorisent de plus en plus.

Elles peuvent en acheter d’autres, sans pouvoir l’être elles-mêmes. Du protectionnisme boursier, avec deux effets nouveaux : « l’effet Apple » et « l’effet ATT/Time Warner ».

D’abord « l’effet Apple », avec des rachats d’actions bien particuliers. Voilà que les « méga-entreprises » américaines rachètent leurs titres, comme jamais. Mieux encore, ces entreprises célébrissimes sont au plus haut (Apple, Amazone…) et tellement rentables qu’elles peuvent à la fois régler leurs rachats d’actions et investir autant. Une seule explication : elles veulent creuser l’écart des valorisations par rapport aux « autres » et pensent ne plus avoir besoin des banques.

Ensuite, c’est « l’effet ATT/Time Warner », avec des fusions-acquisitions bien particulières aussi. Voilà que le premier semestre a vu 2 500 milliards de dollars de transactions dans le monde, dont 1 directement aux États-Unis. On a vu des « méga-deals » dans les médias (AT & T/Time Warner, Disney/Comcast), l'énergie (RWE/Eon), les télécoms (Sprint/T-Mobile) ou encore la pharmacie (Taketa/Shire). Au total, 35 transactions ont dépassé 10 milliards de dollars ce début d’année. Et encore, nombre de transactions prévues ont été bloquées pour raisons politiques, notamment entre États-Unis et Chine. Le record de ce premier semestre nous renvoie ainsi à son lointain précédent : le premier semestre 2007… avant la Grande récession.

Ces deux « effets » sont bien particuliers. En général, contrairement à « l’effet Apple », les choses ne se passent pas ainsi dans un rachat d’actions « classique ». Il accompagne plutôt des entreprises qui veulent tenir leur cours boursier, en partageant les dividendes entre moins d’actionnaires. Certaines s’endettent même pour cela. Elles vont voir leurs banques ou émettent des obligations (aux États-Unis surtout). En même temps, pour mieux financer l’opération, elles freinent leurs investissements. C’est donc assez cosmétique. Mais rien de tel aujourd’hui. La source de ces rachats d’actions américaines vient en effet des 300 milliards de dollars de profit rapatriés aux États-Unis en fin d’année 2017, surtout pour les 15 plus importantes valeurs américaines cotées. Ils ont servi à payer les impôts dus au trésor américain, puis à racheter les actions, mais sans emprunter et sans que le niveau d’investissement ne soit diminué ! Effet Apple !