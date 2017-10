Florian Philippot : "On pourrait très bien imaginer travailler ponctuellement entre forces de l’opposition pour éviter qu'une mauvaise loi ne passe. D'ailleurs nous aurions pu nous coordonner beaucoup mieux sur la loi travail"

Atlantico : Quand on voit les flots d’amabilité qui se déversent entre vous et les militants et cadres restés au FN, aussi bien sur un terrain personnel que politique, avec le recul, rejoindre ce parti était-il une erreur ? La relation personnelle que vous aviez noué avec Marine Le Pen vous avait-elle aveuglé sur l’ADN idéologique d’un parti somme toute relativement incompatible avec le vôtre ?

Florian Philippot : D'abord, ce flot d'amabilité ne va que dans un sens. Pour ma part, je n'ai jamais déversé d'injures ou d'insultes sur quiconque. J'en ai reçu de la part de dirigeants du FN mais de mon côté je me suis toujours tenu à cette ligne de conduite qui est de faire une analyse politique.

Insulter ne m'intéresse pas. Je ne m'abaisserai pas à ce niveau.

J'ai beaucoup travaillé, inlassablement pendant sept ans et contre beaucoup d'opposition interne. J'ai travaillé avec pour objectif d'arriver vers une culture de gouvernement, de la réflexion, du travail. Afin de ranger définitivement au grenier les errances du passé, les outrances et les sorties insupportables. Et nous avons pu, je crois, faire progresser le parti, grossir les scores. Peut-être ai-je sous-estimé les vieux démons qui grattaient à la porte pendant des années. En réalité, il ne suffisait que de peu de choses pour qu'ils reviennent dans la pièce.

J'ai constaté depuis la fin de la campagne une ligue se mettre en place pour me faire sortir du parti. J’ai fait HEC et l’ENA, j’avais une belle carrière dans le privé ou le public toute tracée devant moi et malgré cela j'ai fait le pari de rejoindre le Front National en 2009. Visiblement au final cela n'a pas fonctionné. Peut-être ai-je été un peu naïf.

Marine Le Pen vient de déclarer que la ligne politique qu’elle incarne ne part pas avec vous et que votre départ peut faire revenir des gens au Front National : vous qui la connaissez très bien, comment qualifierait sa ligne et comment qualifieriez-vous la vôtre ?

À mon avis, c'est une forme d'aveu et une preuve que mon départ était bel et bien souhaité et souhaitable à leurs yeux. Marine Le Pen parle en effet d'une « épine du pied » qu'on lui aurait retirée. Ils ont sorti des excuses, des prétextes -comme celui de mon association Les Patriotes- alors que là nous avons un véritable aveu. Je ne répondrai pas au même niveau.

Je ne ferai pas de procès d'intention en disant qu'elle a changé de conviction profonde. Ce que je dis, c'est qu'elle a peut-être encore ses convictions, mais que plus rien ne le démontre. Aussi bien dans les discours que dans les communications du Front National. Autour d'elle, l'ensemble des cadres influents qui sont revenus (comme Philippe Olivier) ne sont pas du tout sur cette ligne. Ils ne l'ont probablement jamais été. Ils ont simplement profité de la déception du second tour pour sortir du bois et revenir en arrière. Aujourd'hui, le parti n'a plus aucun discours clair sur l'Union Européenne. Ils sont pour le glyphosate désormais. Ils ont même changé de position sur l'ISF et souhaitent désormais une réduction. Ils applaudissent Manuel Valls sur les bancs de l'Assemblée nationale juste parce qu'il s'attaque à la France Insoumise. Franchement, cela n'a pas de sens. On oublie vite que c'est quelqu'un qui a eu des propos très durs à l'encontre des électeurs du Front National, je ne pense pas qu'il mérite des applaudissements. Ce sont mille signaux qui démontrent que la ligne a changé, qu'il y a un net retour en arrière et que Marine Le Pen n'y pourra pas grand-chose. Le parti est en perte de repères.