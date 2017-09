Emmanuel Macron et la défense de l’Europe : comment annoncer ce qui existe déjà

En termes de défense, le président Macron nous a habitué depuis quelques mois à prendre les dossiers à bras le corps, sans tolérer une opinion différente de la sienne, le général Pierre de Villiers s’en souvient. Le président jupitérien qui fait de la défense un domaine réservé, s’érige par la même en bon connaisseur de celui-ci puisque la connaissance est un prérequis nécessaire à toute réflexion et, partant, à toute action. Notre président, europhile convaincu, est également un bon connaisseur de l’Europe qu’il a associée à son projet dès la publication – tardive – de celui-ci.

Pour Emmanuel Macron, la France ne peut plus compter sans l’Europe, en particulier au niveau international. On pourrait se dire que la rencontre de ces deux domaines où le chef de l’Etat excelle donnerait naissance à une vision globale et puissante de la question de l’Europe de la défense ; pardon de la défense européenne puisque le terme précité n’existe pas dans les textes officiels. La conférence du Président à la Sorbonne le 26 septembre 2017, dans une enceinte qui depuis son origine avait une vocation d’édification de la jeunesse européenne, devait ainsi éclairer la vision macronienne de ces questions de défense continentale.

Las, en se plongeant dans les déclarations du président, on se rend compte que, comme en matière de renseignement, celui-ci n’a fait que réinventer des organismes et des éléments qui existent déjà. Le président annonce une « force commune d’intervention » pour 2020. Manque de chance celle-ci existe déjà, elle s’appelle l’Eurocorps et occupe 1200 personnes dans un état-major sis à Strasbourg. L’Eurocorps est une structure multinationale pouvant actionner un certain nombre d’unités pré-activées comme la brigade franco-allemande. L’Eurocorps créé en 1992 voit depuis cette date son commandement tourner entre des généraux de 5 pays. Pis encore, en 2005 ont été créés des groupements tactiques de l’Union européenne, véritables unités constituées de 1500 hommes déployables en 10 jours selon une astreinte tournante. Cette initiative, terrestre, est également répliquée au niveau maritime avec Euromarfor et aérien avec le Groupe aérien européen, les deux ayant été créés en 1995. Les cadres existent donc depuis de nombreuses années et, comme toujours, il ne manque que la volonté politique de les utiliser. De nombreux pays, à commencer par l’Allemagne, refusent un déploiement opérationnel de ces unités ou une véritable activation de ces commandements interalliés sauf pour des opérations très limitées (comme Atalanta pour la lutte contre la piraterie dans l’Océan indien pour Euromarfor). L’extrême avatar de cette orientation a été l’annonce de la volonté d’intégrer des officiers étrangers dans nos forces à tous les niveaux, comme si le Président ignorait – ou alors il a de bien mauvais conseillers militaires - qu’il existe des officiers de liaison étrangers à de nombreux endroits, jusqu’au très stratégique centre de planification et de conduite des opérations (CPCO). Il s’agit ainsi d’un énième effet d’annonce de notre Président en ce domaine qui montre bien que ses orientations sont le fruit soit d’une méconnaissance – les militaires diraient d’un mépris – pour la chose militaire, soit d’un cynisme profond, tant ceux qui ont servi dans ces éléments-cadres européens savent bien que le problème n’est pas la structure mais la volonté de s’en servir.