Donald Trump vient-il de réussir le coup politique qui lui ouvre la porte d’une réélection ?

Confronté à l'opposition de sa majorité concernant la question du plafond de la dette, Donald Trump est parvenu à un accord avec les démocrates sur cette question, au travers de discussions avec Chuck Schumer et Nancy Pelosi. Dans quelle mesure cet accord pourrait être annonciateur d'accords plus vastes entre les démocrates et la Maison Blanche, notamment sur la question du gigantesque plan d'infrastructures promis par Donald Trump ?

Jean-Eric Branaa : Donald Trump a largement répété pendant sa campagne qu’il est un négociateur hors pair. On ne peut donc pas s’étonner qu’un tel accord ait été passé avec les démocrates, car il s’agit là pour lui d’une pratique évidente afin d’arriver à ses fins. Or ses fins sont d’être réélu et il n’ignore pas que le Congrès peut être l’écueil sur lequel sa présidence peut s’écrouler : en refusant d’adopter la réforme de santé, les sénateurs ont envoyé un avertissement sans frais au président. En avalisant le plan de sanctions contre la Russie, les élus ont cru pourvoir lui imposer leur volonté et reprendre l’avantage, alors qu’ils étaient sonnés depuis sa victoire surprise.

Les républicains ont toutefois eu tort de penser qu’ils pouvaient hausser le ton contre leur président et, de fait, le leader de leur majorité : une fois de plus, Donald Trump a montré qu’il mène sa barque à sa façon et qu’il ne s’embarrasse pas des vieux modèles. S’il a négocié avec les conservateurs pour faire adopter des mesures conservatrices, il n’hésite pas à se tourner vers les progressistes pour qu’ils soutiennent des mesures qui sont plus en phase avec leurs vues. L’accord prévoit une période de trois mois durant laquelle les démocrates vont soutenir les efforts de Donald Trump pour venir en aide au Texas, à la Louisiane et à la Floride après les dégâts causés par Harvey et Irma. Le plafond de la dette sera relevé pour permettre de dégager les 7,9 milliards de dollars nécessaires. D’autres mesures seront prises, qui conviennent particulièrement aux démocrates : un plan pour soutenir l’Obamacare, et le plan pour les infrastructures, que le président évalue à 1000 milliards de dollars. Sans l’accord des démocrates un tel plan n’a quasiment aucune chance de passer, car les républicains trouvent qu’il n’est pas supportable par les finances de la nation.

Le réchauffement du climat entre les deux partis permettra aussi de mettre les énergies en commun pour finaliser la réforme fiscale promise : là encore, le parti démocrate s’y retrouve. Il soutiendra d’ailleurs encore plus fortement la disposition introduite par Ivanka Trump, la fille du président, qui a imaginé un congé maternité payé pour toutes les nouvelles mamans, alors qu’un tel dispositif n’existe toujours pas aux Etats-Unis à ce jour.

Pour Donald Trump, tout cela doit cependant se faire avec des contreparties : la première sera que le parti démocrate accepte de voter le financement du mur qu’il a tant promis à la frontière sud du pays. La Chambre des représentants a déjà voté son financement à hauteur de 1,6 milliards, ce qui ne correspondant toutefois qu’au début des travaux. Il reste donc au sénat à concrétiser la promesse. On peut imaginer que les démocrates demanderont toutefois encore un peu plus pour aller jusqu’à un tel vote et ce plus sera certainement des garanties quant à la protection des Dreamers.