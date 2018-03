Didier Bille : "Le délitement du lien social en entreprise n’est jamais que le reflet de ce qu’il se passe dans nos sociétés"

Atlantico : Dès le début vous partez de ce constat alarmant sur les missions actuelles des RH qui s’articulent autour de quatre axes : « attirer, lobotomiser, casser et jeter ». Vous pouvez nous détailler ces méthodes employées ?

Didier Bille : « Attirer » car les entreprises ont besoin de personnes et il y a deux problématiques qui se posent à elles. La plupart des gens ont perdu leurs illusions. Ils savent que l’herbe ne sera pas forcément plus verte ailleurs et donc que ce ne sera pas forcément mieux pour eux dans une autre entreprise. De ce fait, ils sont plus hésitants à quitter leurs postes. Deuxième problème pour attirer les candidats : comme elles se nourrissent toutes des mêmes lectures, des mêmes consultants, cela fait que les offres se ressemblent toutes.

Elles gèrent les carrières de la même manière, elles récompensent les gens de la même manière… Elles n’arrivent donc pas à se distinguer.

« Lobotomiser » car aujourd’hui non seulement on a besoin de moins en moins de salariés mais en plus on a besoin qu’ils fassent des tâches de plus en plus complexes qui engendrent une charge mentale intense. On a donc besoin de salariés motivés qui vont se donner à fond et on n’a pas trouvé de meilleur « flic », de meilleur motivant que le salarié lui-même. D’où une propagande d’entreprise qui va lui faire croire que le travail est toujours récompensé, que se donner à fond donnera toujours une récompense, que les promotions sont possibles si les tâches sont remplies…

Par contre on ne lui dit pas qu’il y aura plus de candidats que de beaux postes à pourvoir, que le budget des bonus sera limité… Pour que le salarié se donne à fond il est nécessaire de lui donner des choses à quoi il doit croire quitte à enjoliver la vérité ou à mentir tout simplement.

« Casser » car les entreprises veulent tirer un maximum de leurs salariés. Il faut « presser le citron » au maximum. Lorsqu’un salarié n’est plus utilisable il est jeté d’une manière ou d’une autre et c’est nous qui, à travers la sécurité sociale, les minima sociaux allons prendre en charge ces individus cassés par le travail. C’est encore un des grands avantages que l’être humain a par rapport au robot qui appartient à l’entreprise. Si ce dernier a été programmé pour accomplir des tâches inlassablement, il ne peut pas dépasser ses limites, ce dont l’employé est capable. S’il est cassé, ce sera à l’entreprise de le réparer alors que si l’humain est brisé, ce sera à la société d’en assumer les conséquences

Aujourd’hui, on peut casser les gens sans avoir à en supporter les conséquences.

Enfin, « jeter » car une fois que le citron a été pressé il faut bien s’en débarrasser d’une manière ou d’une autre. Ce sont les licenciements, les ruptures conventionnelles plus ou moins volontaires que l’on va mettre en place.