Coup de chaud sur la campagne présidentielle : après l’attentat de Berlin, 94% des Français jugent la menace terroriste élevée en France

Atlantico : Quels sont les principaux enseignements que l'on peut tirer de ce nouveau baromètre Ifop pour Atlantico au sujet de la perception de la menace terroriste par les Français ?

Jérôme Fourquet : Aujourd'hui, nous sommes toujours sur un sentiment très répandu que la menace terroriste en France est "élevée", pour 94% des Français. Ils sont 50% à considérer cette menace comme "très élevée", soit cinq points supplémentaires par rapport à la dernière mesure qui date d'il y a deux mois environ. Cette hausse est consécutive, bien évidemment, de ce qui est survenu à Berlin il y a quelques jours. On a pu constater une hausse du même ordre au printemps dernier, après les attentats de Bruxelles.

On voit bien que, dans un climat où la population française est particulièrement inquiète et consciente de la menace, tout événement terroriste intervenant dans un environnement proche réactive cette perception. De la même façon, nous avions vu en septembre, au moment où un attentat à la voiture piégée avait été déjoué à proximité de Notre-Dame à Paris, que cet évènement avait faire remonter la perception d'une menace terroriste imminente, et de manière encore plus forte d'ailleurs que ce qui est observé dans ce nouveau baromètre.

L'intensité de la menace est perçue de manière similaire aussi bien dans les communes rurales (48%) qu'en région parisienne (52%). Cela montre que ce sentiment est très largement diffusé sur l'ensemble du territoire ; ainsi, les habitants de la région-capitale ne sont pas les seuls à se sentir exposés.

Le score relatif à la perception de la menace terroriste en France est très élevé chez les sympathisants de n'importe quelle formation politique. Néanmoins, ce sentiment est encore plus significatif chez les sympathisants du FN qui sont 62% à considérer cette menace comme "très élevée", alors que ce chiffre tourne autour de 50 % en moyenne pour les sympathisants des autres principales formations politiques.