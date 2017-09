Comment le plan Juncker aboutirait à renforcer l’Allemagne et les pays du nord dans la zone euro

Atlantico : A l’occasion de son discours sur l'Etat de l'Union, Jean Claude Juncker a fait part de son souhait de voir l'euro devenir la monnaie de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Si pour certains pays, comme la Suède, cette perspective semble peu réaliste, que peut-on anticiper de la "faisabilité" d'un tel projet ? Quels seraient les pays susceptibles d'être intégrés ?

Mathieu Mucherie : Au début j’ai cru à un gag (déjà ce concept américain de « discours sur l’Etat de l’Union » dans une zone pas du tout unifiée, et où le Président n’a été élu par personne… passons). Après tout, de la part de la Grosse Commission, et de Juncker en particulier, tout est possible, y compris des chantages contre un pays qui a perdu un quart de son PIB en cinq ans, y compris les courbettes les plus viles devant les satrapes russes et les geôliers turcs, plus rien ne devrait nous étonner de sa part en matière d’incompétence et de tartufferie, et pourtant, à chaque fois, les bornes sont franchies.

Nos élites ne touchent plus terre, comme des aristocraties de fin de régime.

Elles vont bientôt connaitre un destin à la Pareto, voilà ce qui me rassure.

En août 2016, réagissant à la tentative de certains États membres pour contenir le flux des migrants, Junker déclare que les frontières nationales sont « la pire invention des politiciens ». Il appelle à faire preuve d'une « plus grande solidarité » envers les réfugiés. Question 1 : combien de Syriens et d’Erythréens admis dans le Grand Duché ? Question 2 : en CM1, la première et la dernière fois qu’il a ouvert un livre d’histoire, le petit Jean-Claude n’a-t-il pas remarqué que les frontières remontent à assez loin dans le temps, et que, lorsqu’elles cèdent, par exemple au début du Ve siècle, ce n’est pas souvent bon signe pour les populations installées ?

L’euro est le plus fantastique échec intergouvernemental depuis la SDN et le pacte à quatre, et on veut l’étendre (au lieu de le dissoudre à peu près en bon ordre pendant qu’il est temps) ? Pour quoi faire ? Pour empêcher de faire des comparaisons désagréables ? Pour compliquer encore un peu plus le comité de politique monétaire de la BCE, qui ressemble déjà à l’armée mexicaine, et où on ne vote pas, et où on attend toujours les « transcripts » des réunions ?

A l’heure où j’écris ces lignes, le Royaume-Uni est à son niveau de chômage le plus bas depuis 1975. La Pologne et la Hongrie et la République tchèque font 4% de croissance sur les 12 derniers mois. La Suède non plus n’est ni en guerre civile ni à la limite de la faillite, le Danemark et la Suisse non plus. La Norvège caracole en tête des pays les plus soudés et les plus heureux du monde (toujours hypocrite, la rédaction de Géo dans son dernier numéro constate cela sans trop aborder les vraies raisons, il est vrai qu’elles ne sont pas très politiquement correctes). Ils ont vachement envie de devenir des eurozonards, tous ces gens des pays libres et en croissance,… hyper envie de rejoindre de force la zone monétaire des chômeurs et des cous pelés, de rejoindre par anschluss l’euro « de 1000 ans » qui a déjà failli imploser deux fois au moins au cours des 9 dernières années et qui ressemble déjà à une chambre à air constellée de rustines…