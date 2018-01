Carrefour bascule dans le digital, le bio, la proximité, supprime 2400 emplois et se rapproche des Chinois pour échapper au risque Amazon

Alexandre Bompard ne le dit pas mais il vient de signer l’arrêt de mort du modèle de la grande distribution à la française. Celui qui s’était fait connaître du monde des affaires en sortant la Fnac et Darty de l’étouffement s’attaque désormais au sauvetage du numéro 1 de la grande distribution mais pour cela, il bouscule complètement le modèle.

La grande distribution française a triomphé en France et s’est même exportée pendant près d’un demi siècle. Avec un tissu de très grande surfaces commerciales construites à la périphérie des villes, offrant une palette de produits et de services extrêmement large, à des prix modérés et accessibles au plus grand nombre.

Les centres Leclerc, les Auchan, les Casino, les Carrefour ont en un demi siècle accompagné et facilité le développement de cette société de consommation, mais ce faisant, ils ont aussi impacté les habitudes de vie et tout l’urbanisme commercial.

En se déplaçant à la périphérie des villes pour trouver des surfaces commerciales, on sait aussi cette grande distribution a vidé une partie des centres villes. Notamment des villes moyennes. Ce système a été tellement efficace qu’il a été installé dans tous les pays du monde, sauf aux Etats-Unis qui sont partis sur un modèle un peu diffèrent et où les greffes d’origine française n'ont pas prises.

Le succès de l’hypermarché s’est construit sur la richesse extraordinairement grande de l’offre commerciale, sur l’attractivité des prix encouragée par la concurrence et praticable grâce à la puissance d’achat auprès des fournisseurs, lesquels pour résister se sont mis à la production de masse, excluant du jeu les producteurs plus modeste. La boucle était bouclée.

Cette machine infernale a fonctionné à un rythme endiablé, jusque dans les années 2000, époque à laquelle la révolution digitale a permis au consommateur de découvrir qu’il avait mieux à faire avec sa famille que d’aller deux heures dans les embouteillages et de patienter ensuite aux caisses d’un hypermarché.

La révolution digitale a engendré le e-commerce qui a accompagné l’apparition des nouvelles exigences du consommateur.

Du coup, l'hypermarché a commencé à perdre de son dynamisme et de son potentiel. D’autant que les pur- players du e-commerce ont commencé à prendre une place incontournable avec des champions venus de nulle part, mais qui sont devenus en moins de 10 ans des multinationales de la grande distribution : l’américain Amazon, les Chinois Alibaba ou Tencent. Multinationales incontournables.

Pendant des années, les grandes enseignes ont donné l’impression de ne pas trop croire à l’ampleur du changement. Leclerc, Auchan, Casino, Carrefour ont persisté dans leur guerre des prix, convaincus que le modèle e-commerce ne pouvait être que marginal. Ils n’ont pas voulu considérer que l’ensemble des habitudes et des exigences du consommateur allait changer.