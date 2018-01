Bannon : fidèle malgré tout à Donald Trump ou traître hypocrite ?

Que s’est-il passé ? Comment Steve Bannon, le quasi-fils prodigue, s’est-il finalement retrouvé dans la position de Brutus, celui qui poignarde César ? C’est bien la question qui aurait pu se poser pour quiconque aurait acheté comptant la version fournie par Michael Wolff dans son dernier livre.

Car, à en croire, les propos reproduits dans le bestseller anti-Trump intitulé « le feu et la fureur à la Maison-Blanche », Steve Bannon s’en serait pris violemment aux enfants du président et à son gendre. Plus grave encore, il aurait qualifié la rencontre entre Donald Trump Jr. et des officiels russes de « trahison », « d’antipatriotique » et de « belle connerie » avant de dire que le président ne serait pas mentalement apte à exercer son mandat. Ce serait donc une attaque en règle contre le trumpisme par celui même qui, il y a quelques mois encore, en était le chef d’orchestre.

La presse s’est déchaînée sur ce thème et on le comprend bien.

La réponse du camp Trump a été immédiate et assénée avec une brutalité que l’on n’attendait pas davantage de la part du président envers son ancien protégé. Donald Trump en personne a déclaré que Steve Bannon « a perdu la raison en perdant son emploi », et l’entourage du président est revenu à de nombreuses reprises et sur tous les médias sur ces déclarations, pour les condamner, ainsi que son auteur. Même Steven Miller, le quasi-bras droit de Bannon lorsqu’il était à la Maison-Blanche, a déclaré sur CNN que ces propos étaient « sans fondements », « sans lien avec la réalité », « vindicatifs » et « grotesques ». Cette affaire fait depuis les gros titres des journaux et occupent les commentateurs toute la journée sur les chaînes d’information aux Etats-Unis. Tout cela, est-il besoin de la préciser, a saisi sur place tant les observateurs politiques que les élus eux-mêmes, car il n’y avait eu aucun signe avant coureur d’une telle déferlante, qu’elle vienne d’un côté ou de l’autre. L’hostilité a atteint un tel niveau que les excuses de Steve Bannon n’ont plus beaucoup de sens s’il est vrai qu’il a véritablement voulu nuire à son ancien mentor.

Mais on peut aussi penser que la version présentée par Michael Wolff est un peu romancée, ou arrangée. Bien entendu, les commentaires quant aux relations entre les deux hommes seront teintés des aprioris politiques, suivant que l’on penche du côté des démocrates ou des républicains. Pour les uns, on ne doit rien croire de ce qui est dit dans la presse et Bannon reste l’inspirateur du programme « l’Amérique d’Abord » et de la lutte contre l’Etat profond. Il est xénophobe et d’extrême droite. C’est un ennemi à abattre et son chef l’est tout autant. Pour les autres, Bannon est le pourfendeur de l’establishment sous toutes ses formes. Il est également leur ennemi parce qu’il leur veut du mal. Mais ils le distinguent de Donald Trump, et pensent pouvoir écarter l’un en ramenant l’autre dans un chemin plus droit.