Baisse des naissances en 2016 : ce que les différences par départements révèlent du nouveau visage de la France

Ce mercredi 30 août, l'INSEE publiait un état démographique de la France, en indiquant notamment un nombre de naissances en baisse sur le territoire, soit 742 800 pour l'année 2016, un chiffre également en baisse par rapport aux prévisions. Un tassement démographique est il effectivement en cours en France ? La France est-elle en train de perdre son "exception démographique" en s'alignant progressivement sur les tendances des autres pays européens ?

Effectivement, l’analyse de l’évolution du nombre de naissances en France métropolitaine depuis 2010, où elles avaient atteint un pic de 802 224 unités, témoigne d’une baisse, continue et relativement régulière, de leur nombre. Les données définitives de l’Insee pour 2016 accentuent même la diminution des naissances annoncées au début d’année, avec un chiffre inférieur de 4300 unités, soit 742 689 naissances contre 747 000 annoncées. En effet, les données définitives sont toujours légèrement différentes de celles provisoires, étant donné que lors de la publication du bilan démographique annuel mi-janvier, les données du mois de décembre ne sont pas disponibles.

Cependant, on constate une tendance de la part de l’Insee, en contexte de chute de la natalité, à minimiser légèrement cette dernière dans ses bilans démographiques provisoires, du fait d’une position nataliste de l’Insee, qui considère que la réduction du nombre de naissances constitue une mauvaise nouvelle médiatique.Cette tendance baissière se confirme pour les six premiers mois de 2017, avec une moyenne sur 12 mois de 735 800 naissances en juin 2017.

Etant donné les dernières tendances, il est désormais pertinent de s’interroger sur le niveau jusqu’où la natalité va descendre. Par définition, il est impossible à prévoir, mais, si l’on se repose sur une hypothèse réaliste, d’un indice de fécondité venant à se rapprocher de son minimum historique de 1993-1994, 1,65 enfant par femme, le nombre de naissances pourrait passer sous la barre des 700 000 et l’accroissement naturel tendre vers zéro, dans un contexte de hausse inévitable des décès. Dans ce cas-là, l’exception démographique française, une croissance de la population reposant plus sur l’excédent naturel que sur l’excédent migratoire, disparaîtrait.Quoi qu’il en soit, on peut déjà noter qu’en 2016 l’Allemagne est repassée, pour la première fois depuis l’an 2000, devant la France, avec un nombre de naissances estimé provisoirement à 770 000.

Quels sont les départements qui résistent le plus à cette baisse des naissances ? Quelles leçons en tirer ?

Comparer l’évolution du nombre de naissances à l’échelle départementale d’une année sur l’autre ne présente guère d’intérêt sur le plan scientifique car les variations sont essentiellement d’ordre conjoncturel,il faut donc les analyser sur plusieurs années pour pouvoir faire émerger les tendances structurelles, en l’occurrence entre 2010, date du dernier pic des naissances au niveau national, et 2016, date des dernières données disponibles. Dans ce cadre, l'analyse de l'évolution du nombre de naissances à l’échelle départementale, entre 2010 et 2016, montre que très peu de départements échappent à la tendance générale baissière. En effet, seuls sept départements ont vu leur nombre de naissances progresser, et encore que très légèrement (2 % au maximum).