"Alien : Covenant" : Ridley Scott, en très grande forme

La longue lettre d'amour adressée par Cécile Pivot à son fils Antoine, autiste, constitue un témoignage bouleversant mais aussi exceptionnellement instructif sur les troubles autistiques et sur les établissements français qui accueillent les personnes qui en sont atteintes.

Souvent féroces mais savoureux, les bons mots font aussi l’Histoire de France, avec cette touche de malice qui ne pouvait laisser indifférent Stéphane Bern. En esprit curieux de tout et de tous, il nous en offre ici un florilège : 400 piques et répliques irrésistibles, où l’anecdote laisse filtrer quelques insolentes vérité. Extrait de "Piques et répliques de l'Histoire" de Stéphane Bern, aux Editions Albin Michel (1/2).