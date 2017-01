Alerte à la panne d’intelligence ? Notre durée d’attention moyenne est en chute libre depuis l’an 2000 : que se passe-t-il ?

Atlantico : La continuelle émergence de nouvelles sources de distraction a fait plonger notre capacité de concentration sur un seul et même sujet de 12 secondes en 2008 à 8 secondes 5 ans plus tard. Est-ce vraiment une régression ?

Philippe Vernier : D'abord il convient de revenir un instant sur cette étude. Elle semble relativement sérieuse mais elle n'est pas présentée comme scientifique. Il faut alors prendre les résultats avec précaution tant que la méthodologie n'est pas plus clairement exprimée. Peut-être cette étude a été appliquée à des sujets qui ont une exposition exagérée ou particulière à de nombreux distracteurs. Je ne suis pas sûr que cela soit représentatif à propos de l'ensemble de la population, il faut être prudent. Il y a certainement une tendance réelle qui se dessine dans cette étude, il est certain que le fait d'être exposé à des changements d'attention rapides et fréquents est une source de diminution d'attention.

Est-ce vraiment une régression ? Oui dans un certain sens. Surtout pour des emplois qui exigent de travailler de façon concentrée sur une longue période sur un sujet donné. Dans le cas d'un conducteur de train par exemple, cela peut être problématique. Quand une attraction est proposée, nous sommes forcément moins efficaces. Le conseil qu'il faut donner lorsque nous sommes très fortement sollicité par des informations multiples c'est d'abord de couper notre téléphone et de prendre son temps. Ce qui est important c'est de changer les mauvaises habitudes. Le "zapping" peut être addictif, c'est satisfaisant car notre esprit apprécie la nouveauté. Le problème est que cela se fait au détriment de l'efficacité et de la capacité de concentration, il est important d'essayer d'éviter la distraction et d'être capable de se fixer sur un sujet donné. C'est très enrichissant également et cela apporte tout autant de satisfaction. Il faut remplacer la satisfaction du zapping par celle de la compréhension de sujets approfondis.

Est-ce que cette perte de l'attention n'est pas compensée par la facilitation de l'accès à l'information sur un sujet donné ?

Tout dépend de ce qu'on appelle efficacité. C'est une évidence que l'on est capable d'absorber plus d'informations en moins de temps. C'est ce que montre l'étude et on peut les croire la dessus, cependant, c'est forcément au détriment de la qualité de l'attention que l'on porte à un sujet donné Pour la presse écrite, c'est un problème. De moins en moins de gens ont cette capacité à lire un article de fond et la tendance dans les médias est de faire court, percutant pour que l'on sache beaucoup de choses mais sur lesquelles nous n’approfondissons pas. On ne cherche plus le pourquoi des choses. Dans les entreprises, les personnes qui ne sont plus capables de réaliser des tâches à long termes sont devenus un problème pour les chefs d’entreprise. Lorsque l'on fait un rapport de synthèse par exemple, il faut être apte à travailler longtemps et de manière efficace. C'est aussi un problème pour les créatifs, l'imagination et la créativité de manière générale demandent du temps. Et ce temps de cerveau disponible mobilisable, nous ne l'avons plus.