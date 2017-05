70% des Français estiment que Richard Ferrand devrait démissionner et 43% seulement que le gouvernement atteindra son objectif de moralisation de la vie politique

Le 31 mai est la journée mondiale sans tabac. Un récent rapport commandé par l'Etat montre cependant que les récents efforts de sensibilisation en la matière se sont montrés bien vains...tout particulièrement dans les milieux les plus démunis, pauvres, jeunes et chômeurs.

Comment peut-on s'en prendre à plus faible que soi ? A une pauvre femme sans défense ?

Dépendantes de leurs "minorités", gauche et droite traditionnelles se sont retrouvées à exacerber leur différence, parfois artificiellement, quitte à se décrédibiliser auprès de l'opinion. En ce sens, Macron s'est parfaitement appuyé sur cette défaillance structurelle pour construire son succès.

Pour une fois, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir tourné sept fois ses pouces avec de Twitter. Donald Trump a raison d'enfoncer le clou vis à vis des excédents de l'Allemagne de Merkel. Mais même avec le bon diagnostique, le docteur POTUS se trompe encore dans la prescription.

Un article de Bloomberg du 25 mai évoque les différents problèmes auxquels la France doit faire face pour relancer son économie et le marché du travail, notamment sur les questions relatives à un marché du travail trop rigide, une faible concurrence au sein de l'économie, trop de taxes sur les entreprises et sur le travail. Mais l'analysé évoque également une double problématique moins "connue", ayant pour effet de voir baisser le ratio de personnes ayant un emploi par rapport à la population totale

Le nouveau gouvernement s'apprête à porter une loi de moralisation politique. Même si l'intention est louable et la loi nécessaire, force est de constater qu'elle risque d’occulter les problèmes de fond.

Pour Edouard Philippe, l'intransigeance ce n'est pas pour maintenant, mais pour après les législatives. En attendant le résultat des scrutins des 11 et 18 juin qui s'annoncent très prometteurs (la République En Marche est créditée de la majorité absolue par tous les instituts de sondages), le Premier Ministre fait le dos rond et s'érige en rempart pour Emmanuel Macron, dont Richard Ferrand a été le premier soutien.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Vidéo choc dans un élevage : Panzani n'utilisera plus d’œufs en batterie

Attentat Kaboul: au moins 49 morts et plus de 300 blessés

Surpopulation, crime organisé et corruption, l'enfer des prisons mexicaines: "Des détenus payent pour des cellules de luxe tandis que les pauvres lavent les toilettes"

Ferrand ne démissionnera pas car il a sa "conscience pour lui" et n'est "pas mis en cause par la justice"

En savoir plus

A ce titre, 67% des Français pensent que le gouvernement veut vraiment moraliser la vie politique (hormis les électeurs de Marine Le Pen une majorité se dégage dans chacun des électorats). Et 43% anticipent l’atteinte de cet objectif. Là, hormis les deux-tiers des électeurs d’Emmanuel Macron, aucune catégorie politique ne se projette positivement.

Pour autant, les Français ne font pas de procès d’intention à l’égard du gouvernement d’Edouard Philippe. Tout au plus expriment-ils un doute quant à sa capacité à atteindre les objectifs qu’il s’est fixé.

Exigeants car, dans un même élan, ils considèrent que les deux ministres doivent démissionner de leurs postes. On le sait, le premier ministre a exclu cette hypothèse. Il s’avère, malgré tout – et même si le premier ministre bénéficie d’une confiance d’une majorité de Français en ce début de mandat – que les Français expriment une opinion favorable à un départ des deux personnalités concernées. De l’ordre de 70% pour Richard Ferrand, de 62% pour Marielle de Sarnez. Ici aussi, quel que soit le vote au premier tour de la présidentielle, une majorité se dégage en faveur d’un départ. Une clémence est exprimée de la part d’une (petite) majorité d’électeurs d’Emmanuel Macron lorsqu’il s’agit de la ministre en charge des Affaires européennes (56% considèrent qu’elle ne doit pas démissionner).

Sévères car ils considèrent « graves » ce qu’ils connaissent des faits reprochés à Richard Ferrand et Marielle de Sarnez. 73% qualifient de la sorte ce qui concerne le ministre de la cohésion des territoires, 65% ceux concernant la ministre chargée des Affaires européennes.

Jean-Daniel Levy : Dans un climat d’attente de comportements exemplaires de la part des responsables politiques, et dans un contexte de suspicion, les Français sont sévères à l’égard des responsables politiques. Sévères et exigeants.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres