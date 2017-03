52% des sympathisants de la droite et du centre souhaitent que François Fillon retire sa candidature mais 63% sont d'accord avec son argument de "l'assassinat politique"

1 Les Français souhaitent moins que par le passé que François Fillon maintienne sa candidature (25% contre 35% le 6 février et 31% le 1er février).

2. Les sympathisants de la Droite et du Centre sont également partagés (48% pour le maintien) tout comme ceux des Républicains privilégient (à 53%) le maintien ;

3. 43% des Français sont d’accord avec l’argument utilisé par François Fillon selon lequel il n’aurait pas été traité « comme un justiciable comme les autres », 38% qu’il s’agirait d’un « assassinat politique ».

Sur ces deux éléments les sympathisants de la Droite et du Centre sont plus sensibles aux arguments évoqués par le candidat que les Français et les proches des Républicains plus encore.

4. Se pose parfois la question de l’immixtion de la justice dans un processus démocratique. 77% des Français ne souhaitent pas que « la justice fasse une pause des investigations visant à l’élection présidentielle ». Notons que, même chez les proches des sympathisants de droite et du centre (63%) tout comme chez Les Républicains (57%), on ne relève pas de majorité souhaitant une « pause ».

5. Enfin les Français sont moins confiants que par le passé dans la capacité de François Fillon (17%, -11 points / 6 février) à gagner la présidentielle. On assiste à évolution forte même chez les sympathisants de Droite et du centre ainsi que des proches des Républicains : les uns comme les autres estiment moins que le mois dernier que la victoire de « leur » candidat est possible. Ainsi les proches de la droite et du centre estiment à 36% (-25 points) que François Fillon peut gagner la présidentielle et les sympathisants LR n’envisagent qu’à peine plus la victoire du vainqueur de la primaire (41%, -25 points aussi par rapport à l’enquête de février dernier).