45e président des États-Unis, c'est parti : tout ce qu'on vous a raconté sur Donald Trump et qui n'a rien à voir avec la réalité

1: "Donald Trump, on ne peut pas savoir ce qu’il fera. ".

Attention à ne pas calquer la vision de la politique française sur la vision américaine. Les Etats-Unis n’ont pas cette vision que l’on pourrait dire « latine » de la politique, où quand les politiques disent quelque chose, ils ont une idée cachée derrière la tête et où quand ils promettent ils ont rarement l’intention de tenir ayant l’objectif premier de se faire élire ou de se maintenir au pouvoir et non de défendre des idées.

Aux Etats-Unis, les Présidents essaient généralement de faire ce qu'ils disent. II n’y parviennent pas toujours, ou seulement en partie, mais c'est une caractéristique de la conception politique américaine née de la civilisation américaine.

Ronald Reagan, Bill Clinton, les Bush, Barack Obama, et aujourd’hui Donald Trump ont eu des positions et des projets durant leur campagne qu’ils ont tenté de réaliser ensuite.

Il y a derrière cette vision de la parole à tenir une perception américaine très particulière. Celle selon laquelle le mensonge c’est mal. Ce qui évidemment peut nous paraître extravagant car nous élisons souvent avec enthousiasme des gens dont nous savons pertinemment qu’ils sont menteurs, et plus d’une fois il est apparu que même la corruption avérée ne gênait pas les Français.

Ainsi, lorsque Donald Trump dit que la clef de ce qu’il fera est de rendre le pouvoir à la population, il y croit. Et il colle en même temps à un univers spirituel, très américain qui veut y croire aussi. Et qui y croit d’autant plus que c’est cela la normalité américaine.

N'oublions pas que les Etats-Unis ont été construits par des gens qui ont été persécutés en Europe pour des raisons religieuses, puis politiques. Il y a un esprit de méfiance très marqué envers le pouvoir central. C’est l’esprit de Calvin, de Zwingli et de John Knox. C'est l’esprit de saint Augustin transporté déjà par les Pères Pélerins qui va alimenter la spiritualité américaine : le pouvoir est un mal. C’est une mal nécessaire, mais cela reste un mal. Cela signifie qu’il faut se méfier comme de la peste du centre politique, de Washington.

Or, ces dernières années, beaucoup d’Américains, même ceux qui ont finalement voté pour Hilary Clinton par rejet de Donald Trump, ont eu la forte impression que le pouvoir central abusait de son pouvoir. Sur la santé, sur l’éducation, sur les interventions militaires, sur les relations commerciales et l’ouverture incontrôlée du marché, sur la morale même avec ce politiquement correct qui a imposé une juridicisation par en haut refusée par le plus grand nombre d’Américains. Le peuple américain n’a pas eu le sentiment d’être consulté. Pour exemple, les commentateurs français disent que l'Obamacare est une belle avancée et ils applaudissent, parce qu’ils plaquent la situation française sur la situation américaine, et ignorent à peu près tout du système de santé américain. On a même entendu des commentateurs prétendre que les plus pauvres et les vieux étaient sans couverture médicale alors qu’ils le sont depuis des lustres par le medicare et le medicaid. Et ils ne savent pas que les asusrances ont grimpé de 22% en 2016, depuis que Barack Obama a mis en place un système médical confus, bureaucratique, avec uen couverture au rabais pour une dizaine de millions d’américains. Pourquoi les américains sont-ils majoritairement contre ce système ? Parce que l'Obamacare est vécue comme une imposition depuis l'Etat central qui va contre la liberté individuelle de s’assurer.