Disparition de Nabi Tajima, la dernière survivante du 19e siècle

La personne la plus âgée toujours en vie est une autre femme japonaise. Chiyo Miyako aura 117 ans en mai prochain. Cette centenaire japonaise est née le 2 mai 1901.

Selon le Livre Guinness des records, la française Jeanne Calment est la personne qui a vécu le plus longtemps (122 ans). Le cas saisissant de Nabi Tajima rappelle la disparition en avril 2017 de l'italienne Emma Morano, décédée le 15 avril 2017 à 117 ans.

Elle avait confié son secret pour conserver une santé de fer à la rédaction de BNO News : "Manger des choses délicieuses et bien dormir."

Cette femme a eu neuf enfants et plus de 160 descendants.

Nabi Tajima est née à l'époque du Japon féodal, gouverné par l'empereur Meiji, le prince Sachi no Miya, connu en Occident sous le nom de Mutsuhito. Nabi Tajima a pu accéder à l'âge de 45 ans au droit de vote alors obtenu par les femmes au Japon.

La dernière survivante du 19e siècle, Nabi Tajima, est décédée ce samedi 21 avril 2018. Cette japonaise est née le 4 août 1900. Elle est morte à l'âge de 117 ans. Nabi Tajima était la dernière personne encore vivante à avoir connu le 19e siècle. 1900 est en effet la dernière année de ce siècle et n'est pas considérée comme la première année du 20e siècle.

