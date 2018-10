C'est prouvé : les personnages Lego sont de moins en moins joyeux

Sa petite tête détachable jaune est connue de tous, petits et grands. Mais l'inamovible classique face des figurines Lego a énormément évoluée ces dernières années. Fini les deux points pour les yeux et le petit sourire neutre. Un visage étrangement heureux. Désormais la tête du jouet de la firme Danoise peuvent être moustachue, noire, rose, bleue, représenter une émotion telle que la peur, la colère, être maquillée et même être une tête non humaine (animale ou extraterrestre)... Avec le succès de la marque, les têtes de Lego se sont diversifiées, et il n'y aurait pas moins de 10.000 têtes uniques dans le catalogue de Lego aujourd'hui.

Une étude effectuée sur près de 624 expressions faciales de figurines Lego s'est penchée sur la façon dont nous percevons l'émotion représentée par la figurine.

L'étude menée par le Dr. Christoph Bartneck, un chercheur et fan de Lego montre que les visages de Lego conçus ces dernières années montrent de plus en plus des visages en colère... et de moins en moins de visages joyeux. Selon le chercheur, c'est parce que les nouvelles création de Lego sont plus concentrés sur des thèmes conflictuels... Batman, Star Wars, Harry Potter et toutes les franchises à la mode ces dernières années encouragent cette évolution. La compagnie reconnait cette évolution. Le temps des Lego joyeux est bel et bien terminé !