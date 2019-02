Canulars téléphoniques, faux profils... Quand un membre de la "Ligue du LOL" expliquait ses techniques

C'est une vidéo retrouvée par L'Express, dans la foulée des révélations autour de la Ligue du LOL - ce groupe d'une trentaine de personnes, dont des journalistes parisiens coupables de harcèlement sur les réseaux sociaux. On y voit un "troll" raconter son quotidien à Jean-Marc Manach, alors rédacteur en chef de l'émission, "Le Vinvinteur", diffusé sur France 5.

L'homme interviewé explique dans cet entretien qu'il a créé de toutes pièces des faux profils au nom de célébrités (l'actrice Vanessa Demouy, l'ancien patron du PCF Robert Hue et l'écrivaine Tristane Banon), ainsi que celui d'un faux journaliste, Pascal Méric. Plus grave, l'interviewé explique aussi : "J'ai fait des canulars mais avec des amis, où je pouvais interviewer des personnalités politiques comme Christian Vanneste (président du Rassemblement Pour la France) . [...] Dès que je suis bourré, je fais un canular téléphonique."

Il s'avère que cet homme était David Doucet, rédacteur en chef du service web des Inrocks, mis à pied à titre conservatoire depuis les révélations autour de la Ligue du LOL. "Oui, Pascal Méric était David Doucet, ils étaient probablement plusieurs à animer le compte, mais c'est David qui a accepté l'interview. Je n'avais aucune connaissance de la 'Ligue du LOL' et je ne savais pas non plus que certains de ses membres pouvaient faire du harcèlement, comme on l'a découvert depuis la semaine passée...", a confirmé Jean-Marc Manach à l'Express.