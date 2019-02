La Fondation Abbé Pierre va décerner les Pics d’or sur les pires dispositifs anti-SDF

La Fondation Abbé Pierre a lancé une campagne afin de "récompenser" de manière ironique les mobiliers urbains "les plus agressifs, fourbes ou encore décomplexés" ce mercredi soir à Paris. La Fondation Abbé Pierre entend ainsi poursuivre son combat dans la lutte contre le mal-logement et dans l’aide apportée aux SDF.

La soirée de mercredi va donc permettre, de manière ironique, de décerner les prix des "pires dispositifs anti-SDF" répertoriés en France.

La Fondation Abbé Pierre s’était engagée dans une grande campagne contre le mobilier urbain qui empêche "les personnes les plus démunies de s’abriter ou de prendre du repos".

L’association a décidé de les "récompenser satiriquement" pour montrer "combien la société repousse ses exclus toujours plus loin des regards".

Différents prix seront décernés mercredi soir afin de désigner le dispositif "le plus fourbe", "le plus agressif" ou bien encore "le plus contradictoire". Un "prix de l’arrêté anti-mendicité" devrait également être remis.

Un jury d’experts a sélectionné "les nommés" parmi 339 dispositifs recensés par la Fondation Abbé Pierre depuis le 6 décembre 2017 sur le site Soyonshumains.fr.

Les différents prix seront remis par le chroniqueur sur France Inter Guillaume Meurice, l’humoriste Blanche Gardin et l’ancien SDF Chris Page.

En plus de la cérémonie des Pics d’or, la Fondation Abbé Pierre souhaite alerter les élus dans le cadre des élections municipales de 2020. L’objectif serait d’encourager les maires à améliorer les conditions d’accueil des SDF en leur demandant notamment de voter une Déclaration des droits des personnes sans abri.