Et voilà comment transformer n'importe quel vélo en vélo électrique

Le vélo électrique est le véhicule le plus populaire de ce début d’année 2021. Pratique à ranger, écolo mais tellement cher (même si les subventions de votre ville et région avoisinent souvent les 500 euros). Sachez que des start-ups et parfois des entreprises plus anciennes offrent des solutions bien moins onéreuses que l’achat d’un véhicule électrique. Il existe une manière de transformer n’importe quel vélo en électrique avec des dispositifs adaptés se fixant à n’importe quelle roue.

Tout d’abord, cocorico, nous pouvons être fiers, la marque Solex a arrêté de faire des Solex depuis plus de dix ans pour se concentrer sur la petite reine. Elle sort de magnifiques modèles de vélos électriques autour de 1.500 euros mais a développé un concept de roue électrique. Nommé Solex On, il s’agit d’une roue de bicyclette équipée d’un moteur électrique pouvant s’adapter à plus de 90% des vélos. Elle ne pèse que sept kilos et propulse votre superbe vélo Peugeot vintage à 25 km/h sans soucis. Cela coûte 799 euros et l’achat peut être aidé avec 50% de subventions. Quand on sait qu’un bon vélo électrique coûte en moyenne 1.500 euros, il y a de quoi trouver cela révolutionnaire.

Les Français de chez Solex ne sont pas les seuls à avoir eu cette brilliante idée. Vous pouvez faire confiance aux entrepreneurs américains pour se jeter sur le marché. L’une des innovations les plus dingues du moment à ce propos se nomme Clip et le magazine Time l’a décrite comme l’une des meilleures inventions de 2020. Contrairement à l’outil de Solex, le Clip est un… clip géant qui s’attache et se détache à la roue avant de son vélo. Il lui donne la puissance de l’électricité jusqu’à 25 km/h et vous permettra de monter aisément les côtes. Le point positif est son prix de 350 euros et de pouvoir le retirer de son vélo pour éviter de se le faire voler. Selon les concepteurs, il est même un objet magnifique à poser sur son bureau. Ça, rien de sûr.