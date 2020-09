Sophie Davant joliment au top (mais plus topless), Cyril Hanouna méchamment tapé (par la concurrence); Mylène Farmer achète plus grand, Laeticia Hallyday vend pour payer ses dettes; Lio a renoncé au sexe, Johnny Depp y reprend goût avec une jeunette

Sophie Davant en pleine forme sur une plage

Sophie Davant a profité de la déprogrammation de son émission "Affaire conclue" à cause du Tour de France pour prendre quelques vacances. C'est ainsi qu'on l'a vue toute en beauté, en maillot de bain sur une plage de Saint-Tropez avec quelques amis. Personne ne pourrait dire son âge, alors qu'elle a 57 ans, montrent les photos de Voici. Comme elle l'a déclaré à TV magazine, elle fait attention à elle : "Je m'oblige à faire du sport, à rester mince, à me coucher tôt. Je suis respectueuse du public, je veux être agréable". Et elle a parfaitement réussi. Nicolas (27 ans) et Valentine (25 ans), ses deux enfants peuvent être fiers de leur maman.

Mauvais chiffres d'audience pour Cyril Hanouna

Avec ses trois émissions, Cyril Hanouna ne cartonne pas, loin de là. Selon Voici, les chiffres sont mauvais pour Balance Ton Post, TPMP et A prendre ou à laisser. Hanouna rassemblerait moitié moins de téléspectateurs, et il est loin derrière Quotidien de Yann Barthès. Il aurait même fait moins bien que le débat quotidien d'Eric Zemmour sur la chaîne d'info CNews. Mais chez Canal+ on reste optimiste, sûr que cela va remonter.

Mylène Farmer a déménagé

Pendant plus de vingt ans, Mylène Farmer a résidé dans une des maisons de la villa Montmorency, dans le 16e arrondissement de Paris. Bien que ce quartier soit très calme, avec l'âge, elle va entrer dans la soixantaine, elle avait besoin de plus de recul, semble-t-il. Toujours est-il, qu'avec Benoit, son compagnon depuis près de 20 ans, elle a trouvé une maison de maître du 19e siècle, avec 600 m2 habitables, au milieu d'un parc arboré, sur les hauteurs de Saint-Cloud, pas loin de Paris. Parmi ses voisins on trouve Jean Dujardin.

Laeticia vend la villa de Johnny à L.A.

Pour faire face à ses dettes, Laetitia doit vendre le villa que Johnny avait fait construire à Los Angeles. Cela a dù être une décision difficile à prendre, mais Laetitia doit 30 millions d'euros au fisc car son défunt mari a laissé beaucoup de dettes.

C'est en 2010, que Johnny a acheté un terrain sur Almafi Drive, à Pacific Palisades , aux portes de Los Angeles. Il a ensuite fait construire une villa de plus de 1.000 m² habitables : plusieurs salons, bibliothèque, bar, cuisine au rez-de-chaussée, quatre suites, une salle de jeux et une terrasse, plus une grande piscine dans le jardin de 2.000 m², sans oublier au sous-sol une studio d'enregistrement et une salle de cinéma (photos à voir dans Closer). Le tout proposé à 15 millions de dollars. Les visites ont déjà commencé.

Etrangement Public et Closer ne sont pas d'accord sur les chiffres : selon Public la villa américaine vaut 8,5 millions, et Laetitia doit 34 millions au fisc. Ce n'est donc pas fini, cette vente ne permettra pas à Laetitia d'éponger ses dettes. Elle va vendre aussi la Savannah, la maison où est mort Johnny, en décembre 2017. Il l'avait achetée il y a 20 ans. Avec ses 900 mé, cette villa est estimée à 15 millions d'euros ajoute Closer.

Lio : abstinente depuis 8 ans

Closer a remarqué une étonnante confession de Lio (58 ans) sur France Inter. Lio a déclaré "Je suis en abstinence. Depuis mes 50 ans déjà, je ne couche plus."

Une âme soeur pour Johnny Depp

Son nom ne vous dira rien : Sophie Hermann (33 ans). Pourquoi en parler ? Parce que Johnny Depp s'intéresserait beaucoup à elle selon le quotidien britannique Daily Mirror, cité par Closer. Qui est-elle ? C'est une vedette de la téléréalité : on la voit depuis 7 ans dans Made in Chelsea, diffusée sur la chaîne anglaise E4. Mais personne, semble-t-il, ne les a vu ensemble... On dit, simplement, qu'ils se parleraient beaucoup au téléphone.

Juan Carlos ne dormait plus avec la reine d'Espagne depuis 30 ans

Interview, dans Paris Match (8 pages), de la Danoise Corinna zu Sayn-Wittgenstein qui a eu une aventure avec celui qui était alors roi d'Espagne, Juan Carlos, entre 2004 et 2009. Selon elle, il n'a jamais aimé sa femme, la reine Sophie, il a été obligé d'accepter un mariage arrangé par le général Franco qui dirigeait l'Espagne à l'époque de son mariage.

Selon Corinna, le roi n'avait pas partagé la même chambre à coucher depuis 30 ans. Elle ajoute aussi que début 2009, Juan Carlos lui a offert une magnifique bague de fiançailles. Mais au cours de cette même année, il révèle à Corinna qu'il a une autre aventure extra-conjugale. La nouvelle, ajoutée à la mort de son père, plonge la jeune femme dans une dépression. Elle dément par ailleurs avoir servi d'intermédiaire pour des commissions versées à Juan Carlos, elle reconnaît que celui-ci lui a versé 65 millions d'euros, devançant l'éxécution de testament de son vivant, en sachant que sa famille ne respecterai pas ses volontés après sa mort.

David Hallyday veut revoir ses soeurs

David Hallyday a les idées claires : il a refusé tout héritage financier venant de son père. Mais il accepte mal d'avoir été privé de toute relation avec Jade & Joy, ses deux petites soeurs. Elle n'auraient pas vu leur demi-frère depuis la mort de leur père comme il l'a expliqué au Parisien, cité par Public. Pourtant, il s'entendaient très bien tous les trois, avant la disparition de Johnny. Espérons que le temps va apaiser les anciennes tensions, et réunir cette famille divisée.

Anthony Delon bientôt (re)marié

Rencontre dans le café les Deux Magots, à St Germain des Près, entre Paris Match et Antony Delon (8 pages). Il passe vite sur sa jeunesse : il arrête l'école à 17 ans, sans avoir passé le bac, son séjour en prison après avoir été arrêté au volant d'une voiture volée en 1983. Il glisse sur l'histoire mouvementée de sa marque de blouson en 1985 : on a voulu le tuer deux fois en coupant les freins de sa moto, son associé a été blessé de deux balles de gros calibre

Il se montre très amoureux de sa fiancée Sveva Alviti. Anthony annonce qu'il va se marier en 2021, à l'église (il a déjà été marié en 2006, et il a eu deux filles), un an après leur rencontre.

L'angoisse de Brigitte Macron face à son premier bébé

"J'étais devant la maternité en train d'attendre son papa (...) et j'ai voulu faire demi-tour pour me réfugier à la maternité. Je me demandais , comment vais-je faire. J'avais peur de ne pas savoir, peur qu'il lui arrive quelque chose" a raconté Brigitte Macron (67 ans), dans ELLE, à propos de la naissance de son premier enfant, Sébastien. Elle avait alors 21 ans, et le papa était son mari de l'époque, André-Louis Auzière. Citée par Closer, l'épouse du président, a avoué très franchement : "Etre maman pour la première fois, c'est dur et personne le dit"

Le Romeo de Katie Holmes est un drôle d'oiseau

Katie Holmes (41 ans) semble folle d'Emilio (33 ans), son nouveau Jules. Closer, photo à l'appui, montre ce coup de coeur sous un jour enchanteur, tout en mentionnant en fin d'article, sans que cela semble faire problème , que le dénommé Emilio vivait encore il y a un mois avec une dénommée Rachel, et qu'ils voulaient se marier.

Tout est moins rose dans Public qu'Emilio a rompu avec sa fiancée Rachel, en lui envoyant un simple SMS, dès que des photos d'Emilio et Katie sont sorties dans la presse. Et Emilio s'était bien gardé de parler de Rachel à Katie déclare un proche du cuisinier., Pour Public c'est simple : Emilio aurait les dents qui rayent le parquet, et il serait tout bonnement prêt à tout pour se faire connaître de la Jet Set.

Alec Baldwin papa comblé

A 62 ans, l'acteur Alec Baldwin est à nouveau papa (photos dans Voici). C'est la cinquième fois en 7 ans que son épouse Hilaria (36 ans) met au monde un bébé. Après Carmen (7 ans) Rafael (5 ans), Leonardo (4 ans) et Romeo (2 ans). Une belle histoire pour cet homme qui avait sombré dans l'alcoolisme par son divorce avec l'actrice Kim Basinger. Il avait même perdu la garde de sa fille, alors âgée de 11 ans.

Charlène : de Calvi à Monaco

Toute la presse people (Point de vue la montre en plein effort à la Une plus 6 pages) salue l'exploit de Charlène de Monaco qui a remporté, avec ses coéquipiers, The Crossing, la course sur vélo marin que sa fondation a organisé entre Calvi et Monaco. La traversée a duré plus de 22 heures pour parcourir plus de 180 kilomètres.

Lily Allen : un mariage pas comme les autres

Lily Allen (35 ans) et l'acteur David Harbour (45 ans) se sont mariés le 7 septembre dernier dans) petite chapelle de Las Vegas. Les photos (sympa) sont dans vos hebdos. On voit Lily portée dans ses bras par son mari (en robe blanche Dior quand même) sous l'oeil d'un sosie d'Elvis Presley. Le couple est ensuite allé célébrer cet événement dans un MacDo avec Ethel (8 ans), et Marnie (7 ans)

Carole Bouquet : pas faite pour vivre seule

Carole Bouquet : pleine de contradictions mais lucide : "Je n'ai jamais vécu seule. Je suis extrêmement indépendante, c'est vrai (...) mais je ne suis pas tellement faite pour vivre seule. J'aime être en famille entourée d'enfants, d'amis." Dans son interview à Gala (la Une et 6 pages), l'actrice qu'elle "n'aime pas le monde dans lequel vivent, en ce moment" ses enfants et petits-enfants.