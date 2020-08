Kim K. &Kanye W. font du camping, Cristiano Ronaldo file sa lessive à sa femme (en bikini); Pour leurs 62 ans, Madonna s’offre un space cake &Francis Lalanne un bébé avec une jeunette; Jean-Edouard du Loft risque l’amputation, Laeticia Hallyday la rupture

Kim Kardashian et Kanye West au camping

Après s'être retrouvés pour des vacances pendant deux semaines, Kim et Kanye semblent avoir des relations apaisées. Selon Voici, ils ont choisi de rester ensemble, mais vivent désormais séparés : elle dans leur maison de Los Angeles avec les enfants, tandis que Kanye s'installe dans leur ranch du Wyoming. Kanye continue à faire des projets : outre sa candidature à l'élection présidentielle, il parle maintenant de créer un réseau social religieux : "Jesus Tok"... qui soit "sûr pour les jeunes enfants et le monde" précise Closer.

Cela ne les a pas empêchés de s'offrir une escapade au Dunton River Camp, dans le Colorado. Une sorte de "camping" haut de gamme où les VIP dorment dans d'immenses tentes en toile blanche, intégralement équipées, comme une chambre d'hôtel de luxe avec une vue imprenable sur une forêt. La nuit coûte 12.000 euros, mais quand on aime, on ne compte pas.

Cristiano Ronaldo macho

Pendant que Cristiano Ronaldo se repose sur un yacht (6 millions d'euros) au large de Saint-Tropez, Georgina Rodriguez, sa femme, en toute simplicité, étend le linge pour qu'il sèche au soleil (photos dans Voici.

Le fumeux anniversaire de Madonna

Avec son jeune amoureux Ahlamalik, Madonna est partie à la Jamaïque pour célébrer son 62e anniversaire (photo dans Closer). Elle en a profité pour fumer de l'herbe comme le montre une photo dans Public.

Le bébé de Francis Lalanne

Le voilà, à nouveau, heureux papa : Francis Lalanne (62 ans) a eu une petite fille (Léiah Saïd Louise) avec Alice (24 ans). Léiah a 8 mois et demi, elle est née le 30 novembre dernier en Belgique. Alice et Francis se sont rencontrés par hasard une première fois dans la rue à Bruxelles. Francis l'a abordé et ils se sont séparés sans échanger leurs coordonnées. Puis ils se sont à nouveau rencontrés, toujours à Bruxelles. Et tout a commencé, c'était il y a trois ans. Aujourd'hui, Francis pouponne avec son cinquième enfant remarque Gala.

Le héros de Loft Story risque l'amputation

Jean-Édouard Lippa (40 ans en septembre) s'était fait connaître en participant à la première édition de l'émission de télé-réalité Loft Story. Aujourd'hui loin des projecteurs, il a annoncé une mauvaise nouvelle aux 12.900 abonnés de son compte Instagram : " "Il y a un mois on m'a diagnostiqué un double anévrisme de dix centimètres de l'artère poplité de la jambe gauche ayant entraîné l'obstruction de deux des trois artères inférieures (...) Le 25 septembre je serais donc au bloc pendant quatre à six heures pour tenter de réparer cette jambe qui me fait tant défaut." Car le danger est réel, si rien n'est fait, Jean-Édouard risque l'amputation ou l'embolie pulmonaire soulignent Public et Closer

Fin de lune de miel pour Laeticia

Selon Voici, Pascal, le compagnon de Laeticia Halliday, a du mal à vivre leurs vacances à St Barthélémy. L'ombre de Johnny est trop omniprésente. Pourtant Laeticia a choisi un bungalow, à côté de la maison principale où elle a vécu avec Johnny. Selon un proche, Pascal serait "à fleur de peau" et les deux amoureux passeraient "leurs temps à se disputer et à se réconcilier sur l'oreiller.

Brigitte Macron alias "Bibi" a retrouvé sa tribu

Les vacances à Brégançon ont permis à Brigitte Macron de retrouver sa grande famille : dans le fort présidentiel elle est entourée de ses trois enfants et de ses sept petits-enfants, âgés de 4 à 14 ans. Bibi, comme l'appellent ses petits-enfants, prudente a fait remplacer certains meubles du Mobilier National choisis par Bernadette Chirac, et installés dans le fort. Elle a fait mettre des canapés résistants et moins fragiles face aux jeux des petits. Elle est aussi discrète restant en famille dans le fort, sauf pour une sortie sur une petite vedette à moteur, le 5 aout (photo dans Gala). Et bien sûr pour quelques repas à la terrasse de la pizzeria Les Sirènes.

Alessandra Sublet n'est pas seule

Finalement Alessandra Sublet (43 ans) n'est pas vraiment célibataire comme elle semblait le dire. C'est elle qui le révèle en publiant une photo d'elle agrippée à un dénommé Jordan (30 ans). Vu dans Voici et Public

Amel Bent divorcée mais amoureuse

Le mari d'Amel Bent a été condamné pour une histoire de permis de conduire remontant à l'époque où il était gérant d'une auto-école. Pour éviter que sa femme soit touchée, rappelle Closer ils ont donc divorcé. Bonne idée car il a écopé d'une amende de 100.000 euros et quatre ans de prison dont deux avec sursis. Heureusement il n'a pas été incarcéré. Donc tout va mieux et on les a vus (photos) dans un hôtel 5 étoiles à Palavas-les-Flots, dans l'Hérault, avec leurs deux enfants. Ce n'est pas Saint-Tropez, mais le soleil est au rendez-vous.

Jean-Michel Blanquer très amoureux

Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer (55 ans) a pris quelques jours de vacances en Corse, avant une rentrée compliquée à cause du coronavirus. Séparé de sa deuxième épouse depuis quelques mois, il partage désormais sa vie avec Anna Cabana (41 ans). Dans Voici, on les voit très amoureux, se baigner, et s'embrasser tendrement, à deux pas de la villa qu'ils ont loué à Saint-Florent, au nord de l'île de Beauté.

Harry et Meghan achètent une maison à crédit

Après avoir traîné à droite et à gauche en Californie, Harry et Meghan se sont enfin décidés, ils ont choisi leur petit nid d'amour : une imposante villa de 1.700 m2 selon Voici, 1.400 m2 selon le titre de Public, et 1.350 m2 selon l'article de... Public. Il y aurait neuf chambres, seize (seize vraiment ?) salles de bain, et bien sûr une salle de cinéma, un court de tennis, un spa et deux saunas, plus une salle de sport, et le garage pour cinq voitures. Sans oublier une maison à part pour recevoir les invités.

La vue générale est sympa : style grand manoir provençal, par contre à l'intérieur, la décoration de la suite parentale (comme dirait Stéphane Plaza) vue dans Voici, est kitchissime et vieillotte, on se croirait dans la suite royale d'un hôtel de Las Vegas, entre baroque et Louis XVI.

Bref, la maison a coûté 14,7 millions. Un prix raisonnable quand on veut vivre à côté de chez Tom Cruise, Oprah Winfrey, Gwynet Paltrow ou Ariana Grande. Mais quand un jeune couple fait ses débuts dans la vie, ils n'ont pas les moyens, donc Harry et Meghan ont dû emprunter 9 millions de dollars. Ils vont donc rembourser 40.000 dollars par mois. Et il faudra prévoir le budget nettoyage et entretien, plus sa sécurité.

Ceci sans oublier que les deux amoureux expatriés doivent toujours 2,65 millions d'euros pour rembourser les travaux qu'ils avaient faire (inutilement) dans leur résidence britannique de Frogmore Cottage ajoute Public.

On murmure que le prince Charles aurait contribué financièrement à cet achat. Le prince apprécie sa belle-fille. Et comme son petit-fils Harry, il a dû batailler pour imposer, après la mort de Diana, Camilla Parker-Jones, la femme de sa vie, au sein de la famille princière. Les auteurs du livre sur Harry et Meghan soulignent qu'il ne s'attendait pas à leur départ vers États-Unis. Au contraire il souhaitait "accroitre leur rôle au sein de la monarchie" note Gala.

Sharon Stone face au coronavirus et à la mort

Touchée par la mort des siens. Sharon Stone (62 ans) a publié une vidéo révélant que sa grand-mère, et sa marraine sont mortes du coronavirus. Elle ajoute que sa sœur Kelly (59 ans) est sous respirateur, en soins intensifs. Sharon est très amère face à l'irresponsabilité de ceux qui ne portent pas de masque souligne Public. Elle en veut aussi au président Trump, qu'elle traite d'assassin, car il a, selon elle, mal géré la crise.

Hanouna et Arthur s'affrontent sur Twitter

Cyril Hanouna a critiqué, sur Twitter, les audiences de "Vendredi tout est permis", l'émission d'Arthur raconte Closer : « C’est chaud putain ! Ça fait flipper pour la rentrée ces scores sur TF1 ». Arthur a répondu sèchement à Hanouna, que ces chiffres d'audience "sont des chiffres que tu n’as jamais faits dans toute ta carrière".

Hanouna a répondu en s'attaquant au physique d'Arthur : "Allez va refaire des implants de cheveux et va faire un peu de sport pour raffermir tout ça et on se parle à la rentrée (...) t’es tout flasque on dirait un flan !" illustrant son propos d'une photo de "flanc aux œufs".

Finalement les deux rivaux se sont calmés. Arthur a exprimé ses regrets sur son compte Instagram : " Ce matin, j’ai répondu à une énième provocation sur les réseaux. Je n’aurais pas dû. Je ne réponds jamais. Avec le recul je trouve cela pathétique (…) Quel triste exemple nous avons donné ce matin".

Estelle Lefébure à nouveau célibataire

L'ancienne mannequin Estelle Lefébure (5' ans) a repris sa liberté. Elle s'est séparée du médecin qu'elle avait rencontré en mai 2019 sur le tournage de 'Rendez-vous en terre inconnue' sur France 2. Le confinement elle l'a vécu dans sa maison du sud de la France, avec son fils Giuliano (9 ans) né de sa relation passée avec Pascal Ramette. Ce confinement semble avoir eu raison de leur relation, selon Closer, qui la montre sur une plage de Saint Barthélémy.

Miley Cyrus célibataire

Tout est fini entre Miley Cyrus (27 ans) et Cody Simpson. Depuis dix mois, tout allait bien pourtant. Miley a confirmé cette séparation sur Instagram "Deux moitiés ne peuvent former un tout". Et elle a supprimé les photos où elle apparaissait en compagnie du chanteur australien. pas de chance, car elle avait déjà vécu l'échec de son mariage avec Liam Hemsworth il y a un an rappelle Closer.

Guerre entre Angelina Jolie et Brad Pitt

On croyait qu'ils avaient définitivement fait la paix, mais on n'en sort pas : un nouveau conflit remet en cause cette trêve entre Angelina Jolie et Brad Pitt signale Closer. Car Angelina a déposé une demande de récusation du juge qui s'occupe de leur divorce. Elle accuse ce juge d'avoir une relation continue avec une avocate de Brad Pitt. Ce dernier critique la mauvaise fois de son ex-femme.