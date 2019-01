Projet Soli : Google développe une technologie radar pour rendre n’importe quel objet connecté

Atlantico : Le projet Soli développé par Google a été relancé début janvier suite à un accord de la FCC sur l’utilisation de certaines fréquences. En quoi ce projet répond-il aux enjeux de l’internet des objets ou de la maison intelligente ? N’est-ce pas qu’un gadget ?

Daniel Ichbiah : Jusqu’à présent, les recherches sur la commande d’objets connectés privilégiaient l’usage d’une caméra ou de la voix.

La commande vocale, c’est le terrain de prédilection d’Amazon avec Alexa ou de Apple HomePod (mais aussi de Google Home) : je demande à l’écran de s’allumer, au robot aspirateur de faire le ménage, etc. C’est pour l’instant le secteur le plus en pointe. On peut toutefois considérer que ce n’est pas toujours pratique d’y recourir. Il y a des situations où il peut être inadéquat d’élever la voix.

Donc l’alternative, c’est de commander un appareil avec des gestes. Ce qu’avait fait Microsoft avec Kinect, c’est d’utiliser une caméra suit les mouvements de l’utilisateur et s’acharne à les interpréter au vol, et mieux encore, à tenter de prédire ce qu’il va faire.

Pour ce qui est de Soli, la grande nouveauté, c’est l’utilisation d’un signal radar. Google prend une toute autre approche que Microsoft puisque le radar peut être intégré à n’importe quel objet. A partir de là, les gestes de l’utilisateur sont interprétés : kke fais un signe aux rideaux pour qu’il s’ouvre, au thermostat pour qu’il monte la chaleur, à la radio pour changer de station… Un avantage sur Kinect, c’est que Soli va pouvoir fonctionner dans un décor peu éclairé ou même dans le noir.

Au fond, il est probable que les deux technologies vont cohabiter et qu’à terme, nous aurons à la fois la commande vocale et la commande par geste intégrées dans la plupart des objets.

Le grand souci est ailleurs : dans les jeux vidéo sur console, si la commande par geste n’a pas ‘pris’, c’est parce que nous aimons bien, au fond, sentir certains objets. La bonne vieille manette, un bon vieux volant connecté, ces interfaces ont l’avantage d’être « physiques », tactiles, on peut prendre plaisir à appuyer sur les boutons pour souligner une action. Donc, il est possible qu’un grand nombre d’usagers souhaitent pouvoir utiliser leurs mains chaque fois qu’il existe un plaisir à toucher l’objet.

En tout cas, Soli est une étape très importante car Google se place dans une situation analogue à son système Android. La technologie Soli pourrait être intégrée dans une multiplicité d’objets de tous les jours. C’est donc essentiel pour leur approche, qui est comparable à ce que Microsoft souhaitait faire dans les années 80 et 90 : avoir son Windows présent dans la plupart des ordinateurs. De nos jours, la bataille consisterait à pouvoir être présent dans la plupart des objets intelligents connectés, ce qui apparaît comme le grand marché des années à venir.

Quelles autres applications pourraient être faites de ce genre de technologies ?

Il n’y a pas de limite car le pilotage d’un objet à distance, ce n’est pas uniquement réservé à la maison. Par exemple, je suis un professeur et j’aime bien me placer au milieu de mes élèves. Rien n’empêcherait de pouvoir écrire sur le tableau blanc à distance, d’y opérer des dessins ou de faire afficher des vidéos du Web – ce qui, soit dit en passant, serait plus adéquat avec le vocal pour ce dernier exemple, ce qui confirme que les deux technologies vont cohabiter. Dans la ville, les panneaux d’information pourraient être consultés avec des gestes.

On parle aussi d’intégrer Soli dans les wearables, c'est-à-dire les objets que l’on porte sur soi. Dans cette mesure, Soli pourrait reconnaître bien plus que les mouvements de la main mais ceux du corps entier. Certains diront que Kinect le fait déjà mais là encore, cette solution de Microsoft repose sur une caméra. Dans la mesure où Soli est très précis - 10.000 images par seconde – il serait possible de commander certains objets par des mouvements de parties du corps comme le coude ou les pieds chaque fois qu’un tel geste serait plus approprié à la situation.

Google est-il le seul acteur à se positionner sur ce type de technologies ? Que proposent les autres géants ?

Non, les géants de la technologie, notamment Microsoft, Apple ou IBM gèrent des centres de Recherche & Développement très avancés. C’est également le cas de Facebook ou Amazon, sans oublier les géants asiatiques comme Xiami ou Broadlink. Maintenant, par définition, la plupart des laboratoires de R&D sont discrets sur leurs recherches car l’effet de surprise est important pour un lancement.

Pour ce qui est de l’existant, le récent salon CES à Las Vegas a montré que Amazon avait pris une sacrée avance au niveau de la commande vocale puisque des centaines d’appareils devraient fonctionner avec Alexa dans un proche futur. Microsoft a effectué de grandes recherches sur l’interconnexion des objets, à savoir, comment un nouvel objet pourrait se faire ‘connaître’ aux autres au moment où il entre dans la maison. Quant à Xiami, sa gamme d’outils domotiques est déjà large et il est probable qu’ils travaillent eux aussi sur des technologies similaires et leur avantage, c’est qu’ils savent proposer des produits efficaces hyper concurrentiels.

Soit dit en passant, ce que Google gère à merveille, c’est de distiller en permanence l’idée qu’ils sont devenus le nouvel Apple, c’est à la société la plus en pointe sur la recherche. Donc régulièrement, ils nous tiennent informés de leurs avancées, sans forcément que l’on sache à quel moment une technologie donnée sera déployée. Nous avons l’automobile auto-pilotée qui a été présentée au public depuis près d’une dizaine d’années déjà, les lunettes de Réalité Augmentée qui ont fait grand bruit mais n’ont pas été lancées dans le réel – il manque notamment le 5G pour qu’elles puissent être efficaces. Qu’importe, Google fait passer le message qu’elle est la société la plus en pointe actuellement.