Quel apport des gilets jaunes à la culture populaire ?

Je me plaignais d’être à deux doigts de l’overdose il n’y a pas si longtemps, mais j’ai changé d’avis au sujet des gilets jaunes. Désormais, je m’en contrefiche, des gilets jaunes. Ils font partie du paysage, les gilets jaunes. Ils ne me dérangent plus, les gilets jaunes.

Le samedi après-midi, voyez-vous, je me contente d’éviter d’aller me balader en ville ou de regarder BFM-TV. Je fais un tour à la campagne. Je fais mes courses en ligne chez Amazon et sur Carrefour.fr pendant que les petits commerces se cassent la figure les uns après les autres. Et le reste de la semaine ? No problemo : je fais confiance à Waze pour m’éviter les ultimes ronds-points à braseros.

Enfin, en vérité, ce n’est pas vraiment qu’ils ne me dérangent plus —ils sont toujours une énorme nuisance bien sûr— mais juste qu’en deux mois de casse et de revendications grotesques, je me suis habitué. C’est comme avec la météo : en hiver, il arrive qu’il fasse trop froid ; en été qu’il fasse trop chaud. C’est la vie. On n’y peut rien. On s’habille en conséquence.

A ce stade, ils pourraient même finir par devenir une tradition folklorique durable comme le père Noël, le carnaval, la fête de la bière ou les majorettes. Ce qui serait marrant, d’ailleurs, c’est que dans 250 ans les historiens se mettent à organiser des colloques sur cette coutume qu’avaient les Français du début du XXIe siècle d’enfiler une serpillière verte sur les épaules (il y aura fatalement eu de la déperdition sur les détails avec le temps) pour aller défiler sur les boulevards en scandant "Ric ! Ric ! Ric !" et en mettant le feu à des voitures chaque fin de semaine.

Certains experts du futur soutiendront que c’était un truc politique, d’autres suggéreront que c’était plutôt une forme d’activité sportive, mais le consensus se fera probablement sur la pratique religieuse, ce fameux Ric étant perçu comme une divinité à laquelle on pouvait demander n’importe quoi et qui disait toujours oui.

En tout état de cause, ce processus d’intégration du phénomène à la culture populaire est déjà bien entamé, à en croire les « Va donc, eh, gilet jaune ! », « Tu me prends pour un gilet jaune ou quoi ? » et autres « Ne fais pas ton gilet jaune ! » qui fleurissent ici et là. On m'a même signalé les premières blagues commençant par "Un gilet jaune entre dans un bar..." et "Un Anglais, un Allemand et un gilet jaune sont dans un avion...". Ce sont les Belges et le blondes qui vont faire la gueule...