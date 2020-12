Entre 1.000 et 6.000 morts du cancer dans les années à venir à cause du retard de leur prise en charge provoqué par la première vague du coronavirus en France

Selon une étude menée par des chercheurs du réseau hospitalier Unicancer, le ralentissement des soins imputable au confinement pourrait être responsable de 1000 à 6000 décès dans les années à venir remarque Le Figaro.

Unicancer, se présente comme "l’unique réseau hospitalier français dédié à 100 % à la lutte contre le cancer" et "Il regroupe les 18 Centres de lutte contre le cancer français (CLCC), des établissements de santé privés à but non lucratif, répartis sur 20 sites hospitaliers en France. Unicancer est la seule fédération hospitalière nationale dédiée à la cancérologie".

Selon cette étude, le nombre de patients cancéreux pris en charge en France de mars à juillet 2020 a baissé de 23,3% par rapport à la même période l'année précédente, alors qu'il augmente normalement d'une année sur l'autre