Covid-19 : l'Allemagne va reconfiner une région de plus de 350.000 habitants après l'apparition d'un foyer de contaminations dans un abattoir

L'Allemagne a annoncé, ce mardi 23 juin et pour la première fois, un reconfinement local face à la menace du Covid-19. Cette décision intervient après l'apparition d'un foyer important de contaminations dans un grand abattoir. Plus de 1.500 cas d'infections ont été détectés.

Armin Laschet, le dirigeant du Land, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, s’est exprimé devant les médias :

"Nous allons réintroduire un confinement dans l'ensemble du canton de Gütersloh".

Ce reconfinement est prévu jusqu'au 30 juin. Cette zone concerne environ 360.000 habitants dans l'ouest du pays.

Cette décision en Allemagne va entraîner la limitation stricte des contacts entre personnes, la fermeture des bars, des cinémas, des musées, l'interdiction des activités de loisirs dans des espaces fermés dans la région concernée.

Ces mesures drastiques, qui interviennent à dix jours du début des vacances scolaires dans cette région très peuplée et très industrialisée, visent "à calmer la situation" et "accroître les tests" de dépistage.

Un nouveau foyer vient d’être découvert en Allemagne au cœur du plus grand abattoir d'Europe, Tönnies. Il emploie 6.700 personnes près de Gütersloh, des personnes originaires de Bulgarie et de Roumanie pour la plupart. Lundi soir, les autorités locales ont annoncé que 1.553 personnes étaient contaminées par le Covid-19 dans le canton. Près de 7.000 personnes ont été placées en quarantaine, 21 sont hospitalisées et 6 sont en soin intensifs.