Nouvelle-Zélande: il faut "réprimer" les attentats, "quelle que soit leur sordide motivation" (Marine Le Pen)

Paris, 15 mars 2019 (AFP) - Marine Le Pen a souhaité vendredi que les attentats terroristes soient "réprimés", "quelle que soit leur sordide motivation", après un attentat qui a frappé la Nouvelle-Zélande, où un extrémiste de droite a tué 40 personnes dans deux mosquées.

"Les attentats terroristes sont les pires actes de lâcheté imaginables. Ils doivent être impitoyablement réprimés où qu'ils se produisent et quelle que soit leur sordide motivation, et toutes les victimes et leurs familles unanimement soutenues et défendues", a tweeté la présidente du Rassemblement national.

Au moins quarante-neuf personnes ont été tuées pendant la prière du vendredi dans des fusillades contre deux mosquées de la ville néo-zélandaise de Christchurch, selon les autorités, un tireur étant identifié comme un Australien "extrémiste de droite".

Le porte-parole du RN, Sébastien Chenu, avait précédemment condamné "sans ambiguïté" l'attentat, assurant que le combat contre l'immigration était "un autre débat".

Le député du Nord a exprimé sur Public Sénat "une condamnation très forte de cet attentat d'où qu'il vienne". "Moi je ne fais pas le tri entre les gens qui attentent à la vie d'autrui. Que ce monsieur soit d'extrême droite, d'extrême gauche, ou de la planète Mars ne fait pas de différence", a-t-il dit.

Interrogé sur un "manifeste" mis en ligne sur des comptes liés à la page Facebook du tueur, qui fait référence à la thèse du "grand remplacement" selon laquelle la population européenne est remplacée par une population immigrée, le responsable du RN, un parti national-populiste, a fait la distinction entre l'attentat et la lutte contre l'immigration que mène son mouvement.

"Le fait que la France subisse une sorte de submersion migratoire depuis un certain nombre d'années est un autre débat. Heureusement qu'on peut encore tenir un débat sur l'immigration sans avoir ce genre de conséquences de déséquilibrés qui vont saisir une arme pour tuer des immigrés", a plaidé M. Chenu.

are/ggy/cbn

FACEBOOK