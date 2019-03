Tensions à Gaza: la mobilisation hebdomadaire contre Israël "reportée" (organisateurs)

Gaza (Territoires palestiniens), 15 mars 2019 (AFP) - Le comité organisant la contestation palestinienne hebdomadaire dans la bande de Gaza a annoncé vendredi "reporter" la protestation prévue le jour même le long de la frontière israélienne, une première depuis un an consécutive à un accès de tensions avec Israël.

"Le comité a décidé dans l'intérêt du public de reporter les actions prévues aujourd'hui", a-t-il dit dans un communiqué, tout en précisant que les manifestations reprendront dans les prochaines semaines menant au premier anniversaire du mouvement, le 30 mars.

L'armée israélienne a frappé vendredi aux premières heures des dizaines de positions du mouvement islamiste Hamas qui gouverne la bande de Gaza, en représailles à des tirs de roquettes en provenance de l'enclave.

Israël et les groupes armés palestiniens de Gaza observent un cessez-le-feu maintes fois mis en cause depuis la guerre de 2014. Depuis le 30 mars 2018, Gaza est le théâtre d'une mobilisation, souvent accompagnée de violences, qui voit tous les vendredis des milliers de Palestiniens protester le long de la frontière israélienne, notamment contre le blocus imposé depuis plus de dix ans par l'Etat hébreu.

Les organisateurs et le Hamas affirment que le mouvement est indépendant. Mais le Hamas a fait la démonstration à plusieurs reprises qu'il en contrôlait l'importance et le degré de violences. Israël accuse le Hamas d'orchestrer la protestation et de s'en servir pour des agissements hostiles contre Israël.