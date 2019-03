Migrants: sept militants de Roya Citoyenne libres après plus de 24h de garde à vue

Nice, 14 mars 2019 (AFP) - Sept militants de Roya Citoyenne, association pour la défense des migrants à la frontière franco-italienne, ont été libérés jeudi sans être mis en examen, après des perquisitions et une garde à vue prolongée de plus de 24 heures, a-t-on appris auprès d'un de leurs avocats.

"Le motif de la garde à vue est l'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour d'étrangers en situation irrégulière pour la période du 10 septembre 2018 au 5 mars 2019", a précisé à l'AFP Me Zia Oloumi. Les perquisitions avaient été réalisées mercredi à l'aube par des gendarmes au domicile de ces sept personnes, sur commission rogatoire d'un juge niçois.

Des ordinateurs, des téléphones et des papiers ont été saisis.

Selon un témoignage sur le site de l'association Habitat et Citoyenneté, dont l'un des membres, Alain Creton, a été visé, "neuf gendarmes armés de façon impressionnante" se sont présentés chez ce producteur de châtaignes à 06H30 mercredi pour l'emmener et être questionné.

Plusieurs d'entre eux ont préféré garder le silence. L'absence de mise en examen ne signifie pas la fin de l'enquête mais dans un premier temps, elle a pour effet de ne pas permettre aux avocats l'accès au dossier.

Cédric Herrou, producteur d'oeufs et d'olives à Breil-sur-Roya et militant le plus connu de la vallée, ne figure pas parmi les personnes visées dans cette nouvelle enquête.

Roya Citoyenne est depuis 2016 dans le collimateur de la justice et plusieurs de ses membres ou sympathisants ont été sanctionnés pour l'aide qu'ils ont apportée à des migrants arrivés clandestinement d'Italie.

Cette aide, qu'ils estiment nécessaire pour pallier les carences de l'Etat face à l'afflux de migrants dans la vallée de la Roya depuis 2015, s'est matérialisée notamment par la défense de leurs droits à pouvoir demander l'asile en France, à être pris en charge pour les mineurs isolés et par une mise en cause de l'administration et de la police devant les tribunaux lorsque les textes de loi protégeant les droits des migrants sont bafoués.

De septembre à mars, les noms de 50 personnes environ ont été transmis à la gendarmerie avant que ces dernières soient accompagnées pour formaliser une demande d'asile auprès du Pada, le point d'accès aux droits de Nice, selon Me Oloumi.

Depuis 2015 et le rétablissement des contrôles à la frontière franco-italienne dans les Alpes-Maritimes, des milliers d'étrangers provenant notamment de régions d'Afrique instables font des tentatives de passage en France, parfois risquées et mortelles. Une vingtaine de décès ont été recensés depuis 2016 dans les Alpes-Maritimes, voire une trentaine sur toute la frontière franco-italienne en incluant le Briançonnais. Le flux a considérablement diminué en 2018.

Joint par l'AFP, le parquet de Nice n'était pas en mesure de fournir de précisions.