Grève aux finances publiques contre les suppressions d'emploi "incessantes"

Paris, 14 mars 2019 (AFP) - "Faire toujours plus avec moins, on en a marre": les agents des finances publiques, appelés à la grève, manifestaient jeudi partout en France pour "exprimer le refus" des projets concernant leur administration, en particulier des "suppressions d'emploi incessantes".

Un rassemblement était notamment prévu en début-d'après-midi à Tourcoing (Nord), ville de leur ministre de tutelle Gérald Darmanin, ainsi qu'un autre devant le ministère des Finances à Paris.

Mais plusieurs étaient déjà en cours à Marseille, Strasbourg ou Toulouse, pour cette journée de mobilisation nationale à l'appel des syndicats Solidaires, CGT, FO, CFDT et CFTC, unis sous la bannière "Même plus l'impôt sur les os".

Derrière une banderole proclamant "Faire toujours plus avec moins, on en a marre", plusieurs centaines d'agents ont manifesté à Toulouse. Certains brandissaient des panneaux "Finances publiques, on rapporte un pognon de dingue" ou "Macron des missions".

"C'est plus facile de supprimer des postes dans les Finances que dans les hôpitaux ou les écoles, mais cette casse est passée du mode artisanal au mode industriel", a expliqué à l'AFP Raphaël Gutierrez, un contrôleur des finances de 50 ans.

A Marseille, plus de 200 agents occupaient la direction régionale des finances publiques, selon un photographe de l'AFP. Ils retenaient notamment dans les locaux la déléguée du directeur général, chargée de piloter la restructuration en cours dans la région, selon Philippe Laget (CGT).

En Loire-Atlantique, "les quatre plus gros sites du département" (Pornic, Saint-Nazaire, Châteaubriant et un à Nantes) étaient fermés pour la journée sur ordre de la direction, selon Pierre-Yves Grellier (CGT). "Tout est paralysé", s'est réjoui le délégué syndical, qui craint la "tronçonneuse" dans les effectifs avec les projets à venir.

Dans le Bas-Rhin, "une dizaine de sites" étaient fermés, selon Christine Helstroffer (Solidaires), et "une cinquantaine" d'agents se sont rassemblés à Strasbourg. "Si les implantations actuelles ferment, au lieu d'avoir un interlocuteur physique", les usagers devront "appeler un numéro payant ou se débrouiller seuls sur internet", a-t-elle averti.

Un rassemblement d'une trentaine d'agents s'est tenu aussi à Metz, selon la police.

Avec cette mobilisation, les syndicats entendent "décréter l'état d'urgence pour défendre les emplois, le réseau, les missions et les droits et garanties des personnels".

La direction générale des finances publiques (DGFiP), qui a perdu "25.000 (emplois) en dix ans", devrait faire l'objet de nouvelles suppressions de postes, tandis qu'une réorganisation des implantations de proximité est en projet. "Les chiffres qui circulent laissent entrevoir la disparition de 30.000 emplois dans les trois à cinq ans à venir", déplorent les syndicats.

Ils fustigent aussi "l'absence de dialogue social réel" au ministère, leurs questions étant pour l'instant "restées sans réponse" malgré leur demande "depuis des mois" d'être reçus par M. Darmanin.

Premier pas, ils ont reçu mercredi soir, à la veille de leur journée de mobilisation, "une convocation pour le 26 mars" pour voir le ministre, a indiqué à l'AFP Anne Guyot-Welke, responsable de Solidaires Finances publiques, premier syndicat à la DGFiP, alors qu'une nouvelle journée de grève est déjà programmée pour le 28 mars.

